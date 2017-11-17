Тюменский продюсер представит свой проект на международном культурном форуме

Фото: группа "Тюменский открытый питчинг дебютантов | 21Век" vk.com

Руководитель продюсерского центра Баzа Андрей Зубов представит проект художественного фильма "Москва закрыта на ремонт" на международном Санкт-Петербургском культурном форуме, который пройдет 18 ноября.

Ранее работа Андрея Зубова получила высокую оценку жюри второго Тюменского открытого питчинга дебютантов 21век.

В основе сюжета ленты - история о том, как столицу России закрыли на реконструкцию, и всех ее жителей отправили в родные города. Как сложится жизнь героев после возвращения домой, и чем столичный опыт поможет в развитии регионов – главный вопрос ленты.

"Этот фильм может объединить разные уголки страны и показать их уникальность и значимость. Уехать в Москву на покорение - уже тривиальная история, а вот покорять регионы – новый формат. Мне интересно пофантазировать на эту тему, надеюсь, коллеги из других регионов меня поддержат, и мы сделаем огромный совместный проект", - поделился Андрей Зубов.

Тюменец примет участие в круглом столе по развитию кино вместе с ведущими кинопродюсерами, представителями Минкультуры РФ, Фонда кино, кинематографистами из разных регионов страны.

Также Андрей Зубов представит будущий фильм на питчинге региональных кинопроектов. Одну из новелл фильма планируется снять в Тюмени, сообщает пресс-служба проекта "Медиаполис".