Горячую линию по правовой помощи детям откроет прокуратура Тюменской области

Горячая линия по правовой помощи детям откроет прокуратура Тюменской области. Фото: прокуратура РФ

Горячая линия откроется во Всероссийский День правовой помощи детям в прокуратуре Тюменской области 20 ноября.

Как сообщает пресс-служба ведомства, работники прокуратуры, как и в прошлые годы, примут активное участие в этом мероприятии. Заместитель прокурора области Руфат Биктимеров совместно с уполномоченным по правам ребенка в Тюменской области Андреем Степановым в режиме видеоконференцсвязи проведут Единый урок права для учащихся школ региона.

В этот день в прокуратуре Тюменской области с 14 до 18 часов будет работать телефон горячей линии 8 (3452) 27-04-68. Работники прокуратуры по надзору за исполнением законов о несовершеннолетних – Петрова Анна и Ильиных Светлана – дадут необходимые разъяснения по вопросам защиты прав семьи и детей, а при наличии оснований примут меры к восстановлению нарушенных прав.

Представители органов прокуратуры области на площадках комиссий по делам несовершеннолетних областного центра примут участие 20 и 21 ноября в проведении лекториев на актуальные для несовершеннолетних темы, приеме граждан.

20 ноября в 16 часов сотрудники прокуратуры Калининского округа на площадке территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав расскажут о профилактике преступлений в Интернете, а 21 ноября с 14 часов сотрудники прокуратуры Центрального округа совместно с представителями комиссии по делам несовершеннолетних окажут квалифицированную юридическую помощь всем обратившимся в комиссию.

За 10 месяцев 2017 года тюменские прокуроры для защиты прав несовершеннолетних внесли более 2,6 тыс. актов прокурорского реагирования, в том числе 609 протестов, 872 представления, 222 предостережений, в суды направили 927 исков. По актам прокурорского реагирования к дисциплинарной и административной ответственности привлечено более 1,4 тыс. нарушителей. По материалам прокурорских проверок возбуждено 11 уголовных дел.