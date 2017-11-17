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В Тюмени установят благотворительные елки с детскими желаниями

13:24 17 ноября 2017 | mobile | | print версия для печати
regionsamara.ru

В Тюмени установят новогодние благотворительные елки с письмами, благодаря которым любой желающий сможет помочь детям из многодетных и малообеспеченных семей в исполнении их заветных желаний.

Главная задача мероприятия заключается в том, чтобы поддержать нуждающиеся семьи и создать для детей настоящий праздник, а также вовлечь как можно больше неравнодушных людей принять участие в акции и сделать доброе дело перед Новым годом.

Любой желающий может выбрать понравившееся письмо с благотворительной елки. Их будет несколько: праздничные деревья с посланиями установят уже ближайшее время в ресторане "Чайка", торговом доме "Пассаж", галерее "Гурмэ" и танцевальном клубе "Galla Dance". Прочитав письмо, участник акции может приобрести подарок ребенку или перечислить денежные средства благотворительной организации на эти цели.

Главное событие по проведению предновогодней елки состоится 17 декабря 2017 года в ресторане "Голд Сити" (ул. Республики, 281). В программе утренника запланирована праздничная программа, поздравления от Деда Мороза и Снегурочки, конкурсы и веселые игры.

Организатором мероприятия выступают: Центр "Семья", медиахолдинг "Радио Западной Сибири" /Игорь Политов/, журнал "Стольник" в лице /Марина Добровольская/, ресторан "Чайка" и гриль-бара "Пожарка" /Наталья Волкова/, ресторан "Голд Сити" и культурный проект "Афиша Тюмень | КтоКуда72".

Реквизиты для благотворительных взносов по акции "Неравнодушные":

ИНН 7203193618

КПП 720301001

Наименование получателя Тюменское региональное отделение Общероссийского общественного благотворительного фонда "Российский детский фонд"

Расчетный счет 40703810700990000305

Корреспондентский счет 30101810271020000613

БИК 047102613

Наименование банка ПАО "Запсибкомбанк"

Назначение платежа Благотворительный взнос по акции "Неравнодушные"

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Теги: дети , благотворительность , Новый год , семья

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