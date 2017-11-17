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Известный российский импровизатор приглашает тюменцев на творческую встречу

13:13 17 ноября 2017 | mobile | | print версия для печати
Афиша МТЦ "Космос"

Творческая встреча с художественным руководителем московской импров-банды Total Nutz, учеником трех американских импровизационных школ (Upright Citizen Brigade в Нью-Йорке, The Second City и IO Chicago в Чикаго) Александром Микеровым "Импровизационный театр" состоится в МТЦ "Космос" 18 ноября. Всех желающих ждут в 15 часов.

На встрече каждый узнает все об "импрове", о том, как направление развивается в России и почему оно становится все популярнее. Также все желающие проделают упражнения, которые помогут развить умение импровизировать.

Для резидентов Молодежного театрального центра "Космос" возможностей будет больше: узнавать все секреты нового для России жанра они будут в течение трех дней. 17, 18 и 19 ноября популярное в Европе и США направление Александр Микеров раскроет в рамках интенсива. Он обещает научить тюменских молодых актеров импровизировать здесь и сейчас и покажет пару упражнений, которые направят артистов на настоящее взаимодействие с партнером на сцене.

На творческую встречу 18 ноября в 15 часов вход свободный, но всех желающих просят зарегистрироваться здесь, так как количество мест ограничено.

Владислав Соколов

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Теги: творчество , импровизация , творческая встреча , театр

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