up

17.11.2017 пятница

EUR 70.704

USD 59.9898

В Тюмени -7..-9 С 3 м/с
ветер южный

﻿
Главная / Новости / Общество

В Сибирском издательском доме вышла книга Виктора Горбачева "Простой советский человек"

13:46 17 ноября 2017 | mobile | | print версия для печати
фото ИА "Тюменская линия"

Легенда тюменской журналистики, один из создателей информационного агентства "Тюменской линии" Виктор Горбачев написал книгу "Простой советский человек".

Книга о времени и о себе вышла в Сибирском издательском доме, и сразу вызвала большой интерес в профессиональных кругах. Так как нет в Тюменской области журналиста, который бы не знал имени Виктора Горбачева. Он успел поработать и в печатных изданиях, и на радио, и на телевидении.

Он был главным редактором общественно-политических программ, собственным корреспондентом программы "Время", председатель Тюменского областного телерадиокомитета. Его репортажи о нефтегазовых открытиях смотрела вся страна. Он долгие годы возглавлял газету "Тюменская правда". В книге подробно рассказано о работе в печатном органе обкома КПСС и о том, как стал членом бюро областного комитета партии, как грянула перестройка, как расплодились газеты. Как строились отношения между журналистами, изданиями, политическими силами на фоне свалившихся на страну демократических преобразований и свободных выборов. Однако главной любовью Виктора Горбачева и тогда оставалось телевидение.

"В телевизионную журналистику я пришел в 1963 году, - рассказывал Виктор Семенович в одном из интервью, - Работал на студии телевидения в Тюменском комитете по телевидению и радиовещанию редактором молодежно-спортивных программ. Делал первые репортажи с футбольных и хоккейных матчей. Стремился перейти в литературную редакцию. Но однажды меня вызвал главный редактор общественно-политических программ Василий Снегирев и сказал: "Слушай, Виктор, тебе не стыдно с такой могучей шеей и плечами заниматься литературными делами? Давай-ка поезжай за репортажем на Север". Этот человек повернул мою судьбу. Репортерская работа на Тюменском Севере стала золотым периодом моей жизни. Перевидал множество интереснейших людей, которые трудились в великую эпоху преобразования Западной Сибири. На Север ехал молодой дерзкий народ — сильное племя. Слабые не держались. Эти люди многое сделали для России (к сожалению, до сих пор не все из них оценены государством по достоинству). Геологи открывали новые нефтяные и газовые месторождения. Семь-восемь репортажей для всесоюзной программы "Время", что являлось годовой нормой для моего коллеги из Кургана, я делал за полмесяца. Москва требовала еще и еще. Считаю, что на 1960–1980 годы приходится уникальная пора российской журналистики, ее рассвет. Вообще журналистика — великолепная профессия. Очутился в ней совершенно случайно, и благодарен судьбе, что в нее толкнула".

В конце 1990 годов Виктор Горбачев заложил основы еще одной газеты "Тюменская область сегодня" и был одним из создателей информационного агентства "Тюменская линия".

"Была идея создать агентство при газете. Но потом две структуры начали самостоятельную жизнь, в которой не все складывалось легко – несколько раз агентство было на пороге закрытия, - вспоминал он позднее. - Но, тем не менее, выжило, окрепло и сегодня держится молодцом.

Из первых достижений тогда еще начинающего агентства Виктор Горбачев отметил востребованность его деловых информаций, в том числе и на российском уровне. Сегодня, считает он, агентство "Тюменская линия" может поставить себе в заслугу частую цитируемость информаций агентства в прессе.

Борис Олейник

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости

Теги: Виктор Горбачев , книга , СМИ

Последние новости

13:46 В Сибирском издательском доме вышла книга Виктора Горбачева "Простой советский человек"
13:35 Учебный центр СИБУРа в Тобольске призван стереть границы между рабочими и инженерами
13:24 В Тюмени установят благотворительные елки с детскими желаниями
13:13 Известный российский импровизатор приглашает тюменцев на творческую встречу
13:02 С запуском "ЗапСибНефтехима" в регионе откроется больше попутных производств
12:51 Онлайн vs офлайн: где чаще покупают тюменцы
12:40 Горячую линию по правовой помощи детям откроет прокуратура Тюменской области
12:29 Тюменский музей приглашает на танцевальный флешмоб с Дедом Морозом
12:18 "Тюменская марка" представит делвоую и культурную программу
12:07 Строительство "ЗапСибНефтехима" идет с опережением графика
Все новости

Архив новостей

Ноябрь, 2017
﻿

Губернатор

Строительный рынок в Тюменской области оживает быстрее, чем в других регионах

Владимир Якушев: зараженная АЧС свинина будет уничтожена

Владимир Якушев поручил принять дополнительные меры по усилению безопасности свинокомплексов

Политика

В Тюменской области стартовал новый проект для поддержки предпринимательства

В Аромашевском районе избрали нового главу администрации

Многодетные сельские семьи улучшают жилищные условия благодаря проекту "Единой России"

Экономика

Учебный центр СИБУРа в Тобольске призван стереть границы между рабочими и инженерами

С запуском "ЗапСибНефтехима" в регионе откроется больше попутных производств

"Тюменская марка" представит делвоую и культурную программу

Общество

В Сибирском издательском доме вышла книга Виктора Горбачева "Простой советский человек"

В Тюмени установят благотворительные елки с детскими желаниями

Известный российский импровизатор приглашает тюменцев на творческую встречу

Спорт

Тюменские дзюдоисты поборются за медали первенства России в Иркутске

Навстречу спорту: моржевание укрепит иммунитет только при разумном подходе

ФК "Тюмень" отправится в Краснодар

Происшествия

На Ямале в берлоге медведя нашли останки человека

Тюменец на эвакуаторе украл припаркованный во дворе автомобиль

На трассе Тюмень - Ханты-Мансийск в столкновении фуры и легковушки погбили два человека
АРХИВ НОВОСТЕЙ:

© 2001-2017 Государственное информационное агентство Тюменской области

При использовании материалов ссылка обязательна.

Информационная лента выходит при финансовой поддержке правительства Тюменской области.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ТУ 72-01370 от 14.07.2016 выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО.

Информация о деятельности учреждения

16+