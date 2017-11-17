В Сибирском издательском доме вышла книга Виктора Горбачева "Простой советский человек"

Легенда тюменской журналистики, один из создателей информационного агентства "Тюменской линии" Виктор Горбачев написал книгу "Простой советский человек".
Книга о времени и о себе вышла в Сибирском издательском доме, и сразу вызвала большой интерес в профессиональных кругах. Так как нет в Тюменской области журналиста, который бы не знал имени Виктора Горбачева. Он успел поработать и в печатных изданиях, и на радио, и на телевидении.
Он был главным редактором общественно-политических программ, собственным корреспондентом программы "Время", председатель Тюменского областного телерадиокомитета. Его репортажи о нефтегазовых открытиях смотрела вся страна. Он долгие годы возглавлял газету "Тюменская правда". В книге подробно рассказано о работе в печатном органе обкома КПСС и о том, как стал членом бюро областного комитета партии, как грянула перестройка, как расплодились газеты. Как строились отношения между журналистами, изданиями, политическими силами на фоне свалившихся на страну демократических преобразований и свободных выборов. Однако главной любовью Виктора Горбачева и тогда оставалось телевидение.
"В телевизионную журналистику я пришел в 1963 году, - рассказывал Виктор Семенович в одном из интервью, - Работал на студии телевидения в Тюменском комитете по телевидению и радиовещанию редактором молодежно-спортивных программ. Делал первые репортажи с футбольных и хоккейных матчей. Стремился перейти в литературную редакцию. Но однажды меня вызвал главный редактор общественно-политических программ Василий Снегирев и сказал: "Слушай, Виктор, тебе не стыдно с такой могучей шеей и плечами заниматься литературными делами? Давай-ка поезжай за репортажем на Север". Этот человек повернул мою судьбу. Репортерская работа на Тюменском Севере стала золотым периодом моей жизни. Перевидал множество интереснейших людей, которые трудились в великую эпоху преобразования Западной Сибири. На Север ехал молодой дерзкий народ — сильное племя. Слабые не держались. Эти люди многое сделали для России (к сожалению, до сих пор не все из них оценены государством по достоинству). Геологи открывали новые нефтяные и газовые месторождения. Семь-восемь репортажей для всесоюзной программы "Время", что являлось годовой нормой для моего коллеги из Кургана, я делал за полмесяца. Москва требовала еще и еще. Считаю, что на 1960–1980 годы приходится уникальная пора российской журналистики, ее рассвет. Вообще журналистика — великолепная профессия. Очутился в ней совершенно случайно, и благодарен судьбе, что в нее толкнула".
В конце 1990 годов Виктор Горбачев заложил основы еще одной газеты "Тюменская область сегодня" и был одним из создателей информационного агентства "Тюменская линия".
"Была идея создать агентство при газете. Но потом две структуры начали самостоятельную жизнь, в которой не все складывалось легко – несколько раз агентство было на пороге закрытия, - вспоминал он позднее. - Но, тем не менее, выжило, окрепло и сегодня держится молодцом.
Из первых достижений тогда еще начинающего агентства Виктор Горбачев отметил востребованность его деловых информаций, в том числе и на российском уровне. Сегодня, считает он, агентство "Тюменская линия" может поставить себе в заслугу частую цитируемость информаций агентства в прессе.
Борис Олейник
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