В Сибирском издательском доме вышла книга Виктора Горбачева "Простой советский человек"

фото ИА "Тюменская линия"

Легенда тюменской журналистики, один из создателей информационного агентства "Тюменской линии" Виктор Горбачев написал книгу "Простой советский человек".

Книга о времени и о себе вышла в Сибирском издательском доме, и сразу вызвала большой интерес в профессиональных кругах. Так как нет в Тюменской области журналиста, который бы не знал имени Виктора Горбачева. Он успел поработать и в печатных изданиях, и на радио, и на телевидении.

Он был главным редактором общественно-политических программ, собственным корреспондентом программы "Время", председатель Тюменского областного телерадиокомитета. Его репортажи о нефтегазовых открытиях смотрела вся страна. Он долгие годы возглавлял газету "Тюменская правда". В книге подробно рассказано о работе в печатном органе обкома КПСС и о том, как стал членом бюро областного комитета партии, как грянула перестройка, как расплодились газеты. Как строились отношения между журналистами, изданиями, политическими силами на фоне свалившихся на страну демократических преобразований и свободных выборов. Однако главной любовью Виктора Горбачева и тогда оставалось телевидение.

"В телевизионную журналистику я пришел в 1963 году, - рассказывал Виктор Семенович в одном из интервью, - Работал на студии телевидения в Тюменском комитете по телевидению и радиовещанию редактором молодежно-спортивных программ. Делал первые репортажи с футбольных и хоккейных матчей. Стремился перейти в литературную редакцию. Но однажды меня вызвал главный редактор общественно-политических программ Василий Снегирев и сказал: "Слушай, Виктор, тебе не стыдно с такой могучей шеей и плечами заниматься литературными делами? Давай-ка поезжай за репортажем на Север". Этот человек повернул мою судьбу. Репортерская работа на Тюменском Севере стала золотым периодом моей жизни. Перевидал множество интереснейших людей, которые трудились в великую эпоху преобразования Западной Сибири. На Север ехал молодой дерзкий народ — сильное племя. Слабые не держались. Эти люди многое сделали для России (к сожалению, до сих пор не все из них оценены государством по достоинству). Геологи открывали новые нефтяные и газовые месторождения. Семь-восемь репортажей для всесоюзной программы "Время", что являлось годовой нормой для моего коллеги из Кургана, я делал за полмесяца. Москва требовала еще и еще. Считаю, что на 1960–1980 годы приходится уникальная пора российской журналистики, ее рассвет. Вообще журналистика — великолепная профессия. Очутился в ней совершенно случайно, и благодарен судьбе, что в нее толкнула".

В конце 1990 годов Виктор Горбачев заложил основы еще одной газеты "Тюменская область сегодня" и был одним из создателей информационного агентства "Тюменская линия".

"Была идея создать агентство при газете. Но потом две структуры начали самостоятельную жизнь, в которой не все складывалось легко – несколько раз агентство было на пороге закрытия, - вспоминал он позднее. - Но, тем не менее, выжило, окрепло и сегодня держится молодцом.

Из первых достижений тогда еще начинающего агентства Виктор Горбачев отметил востребованность его деловых информаций, в том числе и на российском уровне. Сегодня, считает он, агентство "Тюменская линия" может поставить себе в заслугу частую цитируемость информаций агентства в прессе.

Борис Олейник