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Альберт Суфианов: депутатство – это социальное врачевание на благо человека

16:09 17 ноября 2017 | mobile | | print версия для печати

Главный врач Федерального центра нейрохирургии Тюмени, депутат Тюменской областной думы, профессор Альберт Суфианов в очередной раз стал героем программы "Персона" в эфире телерадиокомпании "Регион-Тюмень".

Его разговор с автором проекта Анатолием Омельчуком был построен на вопросах и открытых интересных ответах. Член комитета по социальной политике поделился с телезрителями мнением об опыте работы в областном парламенте.

"Год депутатской деятельности дал мне многое: я глубже узнал проблемы здравоохранения региона, стал инициатором реализации регионального партийного проекта "Жизнь в ясном сознании" партии "Единая Россия", помогая детям, больным эпилепсией. Расширил круг своего политического общения и продолжаю получать богатый опыт от взаимодействия с избирателями и коллегами в думе", - говорит Альберт Суфианов.

Во время интервью депутат рассказывает о перспективах работы центра нейрохирургии и уникальных операциях, которые проводятся в клинике и о которых знают в нашей стране и мире. В "Персоне" о Суфианове говорят и сами коллеги. 

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Теги: ФЦН , Тюменская областная дума , медицина , депутаты , Альберт Суфианов , Единая Россия

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