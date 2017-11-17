Общественники Югры подписали соглашение о взаимодействии с прокуратурой округа
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Соглашение о взаимодействии с прокуратурой Ханты-Мансийского автономного округа подписала Общественная палата Югры.
Целью соглашения стало обеспечение эффективного взаимодействия по вопросам соблюдения прав и свобод граждан, выявления, устранения и предупреждения нарушений закона в данной сфере, а также по вопросам повышения правовой культуры, систематического правового воспитания и просвещения жителей.
"Зачастую простой человек не знает, куда обратиться с тем или иным вопросом и идет в Общественную палату, где его направляют в соответствующие структуры. Такое взаимодействие помогает на системной основе защищать права граждан и выявлять наиболее острые болевые точки нашей сферы", — прокомментировал подписание прокурор Ханты-Мансийского автономного округа-Югры Евгений Ботвинкин.
Председатель Общественной палаты округа Ирина Максимова также отметила значимость данного соглашения, сообщили в пресс-службе ОП Югры.
"Мы являемся субъектом общественного контроля и стоим на страже интересов граждан, поэтому нам необходимо продолжать тесное взаимодействие с правоохранительными органами. Будет продолжена практика проведения обучающих семинаров по общественной экспертизе нормативных правовых документов", — подчеркнула она.
Соб.инф.
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