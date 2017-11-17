Владимир Якушев отметил эффективное взаимодействие с Росгвардией

admtyumen.ru

Губернатор Тюменской области Владимир Якушев принял участие в выездном совещании под руководством главнокомандующего войсками национальной гвардии Российской Федерации Виктора Золотова, которое прошло в режиме видео-конференц-связи.

На нем рассматривались вопросы укрепления взаимодействия войск национальной гвардии с органами государственной власти регионов Уральского федерального округа, а также подготовка к обеспечению безопасности в период проведения чемпионата мира по футболу FIFA-2018.

В совещании участвовали полномочный представитель президента в УФО Игорь Холманских, заместитель генерального прокурора Российской Федерации Юрий Пономарёв, командующий Уральским округом войск национальной гвардии Игорь Голлоев, губернаторы регионов, входящих в УФО, руководители правоохранительных органов. В Тюмени в студии управления Росгвардии работали главный федеральный инспектор Андрей Руцинский, начальник управления Федеральной службы войск национальной гвардии РФ по Тюменской области Евгений Симаков, представители МВД, ФСБ.

Владимир Якушев высказал мнение, что взаимодействие с управлением Росгвардии по Тюменской области - вполне эффективное. "Все подразделения в оптимальном режиме прошли период структурных преобразований. Есть четкое понимание сфер ответственности, традиционно межведомственное взаимодействие в регионе находится на высоком уровне. Общие усилия приносят результат. Мы видим, по статистическим данным, что число уличных преступлений на территории нашего субъекта снижается, так что прошедшие перемены положительно сказались на работе этого ведомства, общем состоянии правопорядка в регионе", - отметил глава области.

По словам губернатора, сотрудничество будет продолжено. Так Тюменская область будет помогать Росгвардии в решении жилищных вопросов сотрудников, в материально-техническом обеспечении подразделений. "Мы максимально стараемся в рамках наших полномочий и реализуемых государственных программ оказывать необходимую помощь, чтобы подразделения Росгвардии эффективно выполняли свои служебные обязанности", - высказался Владимир Якушев.

Говоря о предстоящем чемпионате мира по футболу, губернатор выразил уверенность, что правоохранительные органы сумеют достойно обеспечить безопасность тюменцев на массовых мероприятиях, приуроченных к его проведению.

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