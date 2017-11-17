up

17.11.2017 пятница

EUR 70.704

USD 59.9898

В Тюмени -7..-9 С 2 м/с
ветер южный

﻿
Главная / Новости / Губернатор

Владимир Якушев отметил эффективное взаимодействие с Росгвардией

18:08 17 ноября 2017 | mobile | | print версия для печати
admtyumen.ru

Губернатор Тюменской области Владимир Якушев принял участие в выездном совещании под руководством главнокомандующего войсками национальной гвардии Российской Федерации Виктора Золотова, которое прошло в режиме видео-конференц-связи.

На нем рассматривались вопросы укрепления взаимодействия войск национальной гвардии с органами государственной власти регионов Уральского федерального округа, а также подготовка к обеспечению безопасности в период проведения чемпионата мира по футболу FIFA-2018.

В совещании участвовали полномочный представитель президента в УФО Игорь Холманских, заместитель генерального прокурора Российской Федерации Юрий Пономарёв, командующий Уральским округом войск национальной гвардии Игорь Голлоев, губернаторы регионов, входящих в УФО, руководители правоохранительных органов. В Тюмени в студии управления Росгвардии работали главный федеральный инспектор Андрей Руцинский, начальник управления Федеральной службы войск национальной гвардии РФ по Тюменской области Евгений Симаков, представители МВД, ФСБ.

Владимир Якушев высказал мнение, что взаимодействие с управлением Росгвардии по Тюменской области - вполне эффективное. "Все подразделения в оптимальном режиме прошли период структурных преобразований. Есть четкое понимание сфер ответственности, традиционно межведомственное взаимодействие в регионе находится на высоком уровне. Общие усилия приносят результат. Мы видим, по статистическим данным, что число уличных преступлений на территории нашего субъекта снижается, так что прошедшие перемены положительно сказались на работе этого ведомства, общем состоянии правопорядка в регионе", - отметил глава области.

По словам губернатора, сотрудничество будет продолжено. Так Тюменская область будет помогать Росгвардии в решении жилищных вопросов сотрудников, в материально-техническом обеспечении подразделений. "Мы максимально стараемся в рамках наших полномочий и реализуемых государственных программ оказывать необходимую помощь, чтобы подразделения Росгвардии эффективно выполняли свои служебные обязанности", - высказался Владимир Якушев.

Говоря о предстоящем чемпионате мира по футболу, губернатор выразил уверенность, что правоохранительные органы сумеют достойно обеспечить безопасность тюменцев на массовых мероприятиях, приуроченных к его проведению.

﻿
admtyumen.ru
1 /

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости

Теги: Владимир Якушев , чемпионат мира по футболу , Росгвардия

Последние новости

18:23 Карантин по АЧС на Ишимском ветсанутильзаводе отменен
18:14 Итоги недели: возрождение наставничества поможет развитию экономики Фото
18:08 Владимир Якушев отметил эффективное взаимодействие с Росгвардией Фото
18:02 Тюмень готовится к чемпионату рабочих профессий
17:56 18 ноября - события дня
17:45 Тюменцы увидят фильм "Они сражались за Родину" на большом экране
17:34 В Тюменском районе открыли обновленный памятник Тимофею Егоровичу Несговорову
17:23 На Ямале завершается цикл осенних ярмарок тюменских производителей
17:12 Персонажи известных картин отправятся в тюменский парк "Россия – Моя история"
17:01 Тюменский госуниверситет развивает сотрудничество с Казахстаном
Все новости

Архив новостей

Ноябрь, 2017

Эту новость первыми получили наши подписчики в Telegram

﻿

Губернатор

Карантин по АЧС на Ишимском ветсанутильзаводе отменен

Владимир Якушев отметил эффективное взаимодействие с Росгвардией

Строительный рынок в Тюменской области оживает быстрее, чем в других регионах

Политика

В Тюменской области стартовал новый проект для поддержки предпринимательства

В Аромашевском районе избрали нового главу администрации

Многодетные сельские семьи улучшают жилищные условия благодаря проекту "Единой России"

Экономика

На Ямале завершается цикл осенних ярмарок тюменских производителей

Более девяти тысяч тонн оборудования смонтировали на установке пиролиза "ЗапСибНефтехима"

Тюменские рыбоводы наращивают производственные мощности

Общество

Итоги недели: возрождение наставничества поможет развитию экономики

Тюмень готовится к чемпионату рабочих профессий

18 ноября - события дня

Спорт

"Рубин" vs "Челмет": тюменцы давно не побеждали в Челябинске

Тюменские дзюдоисты поборются за медали первенства России в Иркутске

Навстречу спорту: моржевание укрепит иммунитет только при разумном подходе

Происшествия

Тюменец сжег тело убитого им мужчины

В Новом Уренгое инспекторов ДПС осудят за взятку

На Ямале в берлоге медведя нашли останки человека
АРХИВ НОВОСТЕЙ:

© 2001-2017 Государственное информационное агентство Тюменской области

При использовании материалов ссылка обязательна.

Информационная лента выходит при финансовой поддержке правительства Тюменской области.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ТУ 72-01370 от 14.07.2016 выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО.

Информация о деятельности учреждения

16+