Более девяноста процентов россиян обеспечены безопасной питьевой водой

7.hostingkartinok.com

Около 91% россиян обеспечены безопасной к употреблению питьевой водой.

Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, сообщает РИА Новости.

"Обеспеченность населения водой, которая отвечает требованиям безопасности выросла на 4%, и в 2017 году уже составляет почти 91% населения страны. Это очень хорошая динамика", — сказала она на съезде гигиенистов и санитарных врачей в Москве.

По словам главы надзорного ведомства, улучшение качества и безопасности питьевой воды привело к сокращению с 2012 года более чем на 5% дополнительных случаев смерти и почти на 10% случаев заболеваний, ассоциированных с микробно-химическим загрязнением.

Анна Попова также отметила, что "по итогам 2016 года и по результатам истекшего периода 2017 года 80% всех вспышек, связанных с патогенами, вызывающими заболевания, через воду или через пищу – вирусные".