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Более девяноста процентов россиян обеспечены безопасной питьевой водой

09:27 18 ноября 2017 | mobile | | print версия для печати
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Около 91% россиян обеспечены безопасной к употреблению питьевой водой.

Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, сообщает РИА Новости

"Обеспеченность населения водой, которая отвечает требованиям безопасности выросла на 4%, и в 2017 году уже составляет почти 91% населения страны. Это очень хорошая динамика", — сказала она на съезде гигиенистов и санитарных врачей в Москве.

По словам главы надзорного ведомства, улучшение качества и безопасности питьевой воды привело к сокращению с 2012 года более чем на 5% дополнительных случаев смерти и почти на 10% случаев заболеваний, ассоциированных с микробно-химическим загрязнением.

Анна Попова также отметила, что "по итогам 2016 года и по результатам истекшего периода 2017 года 80% всех вспышек, связанных с патогенами, вызывающими заболевания, через воду или через пищу – вирусные". 

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Теги: Роспотребнадзор , чистая вода

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