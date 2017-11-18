Ученые предупреждают: эксперименты с ГМО могут привести к катастрофе

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Ученые-генетики обеспокоены возможными испытаниями метода генного драйва, который угрожает биологическому разнообразию на планете.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на научный портал.

"Это технология, к которой мы социально и этически не готовы, но технологически мы можем ее осуществить. Это пугает", — заявил новозеландский исследователь Нил Геммель.

Метод генного драйва способен "отменить" принцип естественного отбора, так как способствует распространению в популяции модифицированного гена. Кроме того, с помощью данной технологии можно создать инвазивный организм-вредитель, который сможет уничтожить весь вид ему подобных.

Впервые о подобном применении метода генного драйва написала группа ученых из Гарвардского университета в 2014 году. Один из авторов публикации, Кевин Эсвелт, почти сразу после публикации работы постарался предупредить научную общественность об опасности экспериментов. Дело в том, что метод генного драйва создает так называемый "эгоистичный ген", способный распространиться "в большинстве популяций вида по всему миру". Сейчас ученые говорят о том, что испытание генного драйва равнозначно созданию нового вида, угрожающего биоразнообразию.

"Моя ошибка заключалась в неспособности ясно и полно донести информацию", — говорит генетик.

По его словам, в публикации 2014 года сообщалось о преимуществах метода генного драйва, при этом возможным рискам и проблемам уделялось недостаточно внимания. Напомним, в 2016 году Конвенция ООН по биоразнообразию пришла к выводу, что потенциальная выгода слишком велика, для того чтобы отказаться от проведения "тщательно контролируемых полевых испытаний" технологии генного драйва.

При этом ученые не теряют надежду использовать данный метод на благо биоразнообразия и активно работают над способами ограничения распространения "эгоистического гена".