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Пьющие мыши помогли ученым выяснить, как алкоголь разрушает семьи

17:29 18 ноября 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото: УМВД по Тюмени

Необычный эксперимент на мышах-полевках провели российские и американские биологи. Он показал, что отношения между половинками так же быстро и бесповоротно портятся, если самец начинает много пить, как и между мужчинами и женщинами. Также исследователи нашли возможного "виновника" этого в мозге грызунов.

Результаты эксперимента появились в журнале Frontiers in Psychiatry, сообщает РИА Новости

"Далеко не все грызуны сформируют стабильные семейные пары, и еще меньшее их число пьет алкоголь. Желтобрюхие полевки являются исключением в этом плане, так как они формируют моногамные пары и им нравится этанол, что делает их идеальными животными для изучения того, как спиртное влияет на семейные отношения", — рассказал Андрей Рябинин из университета штата Орегон в Портленде (США). 

Одна из самых больших загадок эволюции – почему современные люди, в отличие от почти всех других приматов, могут выпить много алкоголя и пьянеть. Большинство животных не может испытывать подобные ощущения, так как их организм или быстро разлагает этанол, или не переносит даже небольшое его количество.

Подобная способность у человека могла помогать нашим предкам выживать, поедая перезрелые и забродившие фрукты, которыми не могли питаться другие животные. Потом это полезное приспособление стало корнем всех проблем, связанных со злоупотреблением спиртными напитками. 

Андрей Рябинин и его коллега Эндрю Уолкотт обнаружили, что некоторые социальные минусы алкоголя  — не уникальная черта людей. Они наблюдали за поведением нескольких семейных пар желтобрюхих полевок, часть из которых можно назвать вполне полноценными алкоголиками. 

"Мы все хорошо знаем, что семейные пары, один из членов которой много пьет, гораздо чаще распадаются, чем нормальные семьи. С другой стороны, если пьют обе половинки, то наблюдается обратный эффект – сильно выпивающие супруги расходятся не чаще, чем трезвенники", — отметил Андрей Рябинин.

Ученые заинтересовались, справедливо ли это для полевок. Они разбили их на несколько десятков пар, часть из которых составляли две пьющих особи, а другие – из одного "трезвенника" и одного "алкоголика".

Прочность семейных уз ученые проверяли очень простым способом – они помещали в клетку новую самку и наблюдали, с какой из них чаще всего находился самец. Результаты подтвердили подозрения Рябинина — пьющие самцы проводили гораздо меньше времени рядом со своей "супругой", чаще обращая внимания на новую самку, чем полевки-"трезвенники". Ничего подобного не было в семьях сильно пьющих грызунов – они сохраняли друг другу верность так же часто, как и пары, никогда не притрагивавшиеся к спиртному. 

Как считают ученые, подобные сдвиги связаны с тем, что алкоголь менял работу центрального серого вещества и других отделов мозга самца, связанных с половым поведением. Аналогичные аномалии в работе мозга, как считают Рябинин и Уолкотт, могут объяснять то, почему алкоголь — один из главных разрушителей семей. 

"Мы показали, что существует определенный биологический механизм, который может объяснять то, почему употребление алкоголя одним из членов семьи ведет к разрыву отношений и распадам семей. Если эти идеи подтвердятся в ходе наблюдений за людьми, то в будущем мы сможем разработать методики спасения семей, которые сегодня уничтожает алкоголь", — заключил ученый.

 

 

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Теги: ученые , алкоголь , эксперимент

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