Сто тринадцать лет назад русские войска отразили общий штурм Порт-Артура

Сто тринадцать лет назад русские войска отразили общий штурм Порт-Артура/encyclopedia.mil.ru

26 ноября 1904 года во время русско-японской борьбы русский гарнизон крепости Порт-Артур, державшийся уже 10 месяцев, отразил четвертый штурм. Под Порт-Артуром была перемолота японская армия в составе 110 тыс. человек. Ее командующий впоследствии совершил харакири.

Война между Российской и Японской империями за контроль над Маньчжурией и Кореей началась 27 января (9 февраля) 1904 года. Она стала для России первой после перерыва в несколько десятков лет большой войной с применением новейшего оружия: дальнобойной артиллерии, броненосцев, миноносцев. Завершилась Портсмутским миром, подписанным 23 августа (5 сентября) 1905 года.

23 января (5 февраля) 1904 Япония разорвала дипломатические отношения с Россией.

В предстоящей войне японское командование считало своей главной задачей уничтожение российского Тихоокеанского флота, захват Порт-Артура и разгром русской армии в Маньчжурии (Маньчжурской армии генерала Алексея Куропаткина).

Соотношение сил складывалось не в пользу России, что связано как с трудностями сосредоточения войск на Отдаленной окраине империи, так и неповоротливостью военного и военно-морского ведомств, грубыми просчетами в оценке возможностей противника.

С самого начала войны русская Тихоокеанская эскадра понесла серьезные потери. Напав на корабли в Порт-Артуре, японцы атаковали находившиеся в корейском порту Чемульпо крейсер "Варяг" и канонерку "Кореец". После неравного боя с 6 крейсерами и 8 миноносцами противника русские моряки уничтожили свои суда, чтобы они не достались неприятелю. Тяжелым ударом для России стала гибель командующего Тихоокеанской эскадрой выдающегося флотоводца Степана Макарова. Японцам удалось завоевать господство на море и, высадив крупные силы на континенте, развернуть наступление на русские войска в Маньчжурии и на Порт-Артур. Командовавший Маньчжурской армией генерал Алексей Куропаткин действовал крайне нерешительно. Кровопролитное сражение под Ляояном, в ходе которого японцы понесли огромные потери, не было использовано им для перехода в наступление (чего крайне опасался противник) и завершилось отводом русских войск.

В июле 1904 года японцы осадили Порт-Артур. Продолжавшаяся пять месяцев оборона крепости стала одной из ярких страниц русской военной истории.

Крепость оборонял гарнизон в составе 42 тыс. человек и до 12 тыс. моряков. Они отразили четыре штурма врага: 6-11 (19-24) августа, 6-9 (19-22) сентября, 17 (30) октября, 13-22 ноября (26 ноября - 5 декабря).

Но 2 (15) декабря погиб организатор Порт-Артурской обороны генерал-лейтенант Роман Кондратенко (начальник сухопутной обороны крепости), что крайне негативно отразилось на дальнейших событиях.

Русская эскадра в конце ноября была уничтожена японской артиллерией. 20 декабря начальник Квантунского укрепленного района Анатолий Стессель сдал крепость.

Русские потеряли около 27 тыс. человек убитыми и ранеными, японцы более 110 тыс. человек. В ходе Порт-Артурской обороны получила значительное развитие оборона с применением долговременный инженерных сооружений и различных заграждений, стрельба артиллерии с закрытых огневых позиций, минное оружие, в том числе на море, взаимодействие сухопутных войск с флотом. Она также показала, что длительная оборона приморской крепости возможна только при условии её тесного взаимодействия с флотом и сухопутной армией.

Материал подготовлен на основе информации Российского военно-исторического общества, Министерства обороны России и открытых источников.