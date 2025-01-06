Четверых человек спасли на пожаре в в Ялуторовске

| Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области

Сообщение о пожаре в однокомнатной квартире на ул. Свободы в Ялуторовске поступило утром 5 января. Огонь повредил внутреннюю отделку на площади 4 кв. м.

Из зоны воздействия опасных факторов пожара спасены четыре человека, были эвакуированы пять человек. Причина пожара - неосторожное обращение с огнём.

Вечером 5 января поступило сообщение о пожаре хозпостройки в д. Шамша Тобольского района. Огонь повредил хозяйственную постройку на площади 100 кв. м и шесть тюков сена. Пострадавших нет.

Всего за минувшие сутки в Тюменской области зафиксировано девять техногенных пожаров. На ликвидацию последствий ДТП спасатели выезжали восемь раз.