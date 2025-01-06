  • 6 января 20256.01.2025понедельник
  • В Тюмени -5..-7 С 4 м/с ветер юго-западный

Четверых человек спасли на пожаре в в Ялуторовске

Происшествия, 15:48 06 января 2025

ГУ МЧС России по Тюменской области | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области

Сообщение о пожаре в однокомнатной квартире на ул. Свободы в Ялуторовске поступило утром 5 января. Огонь повредил внутреннюю отделку на площади 4 кв. м.

Из зоны воздействия опасных факторов пожара спасены четыре человека, были эвакуированы пять человек. Причина пожара - неосторожное обращение с огнём.

Вечером 5 января поступило сообщение о пожаре хозпостройки в д. Шамша Тобольского района. Огонь повредил хозяйственную постройку на площади 100 кв. м и шесть тюков сена. Пострадавших нет.

Всего за минувшие сутки в Тюменской области зафиксировано девять техногенных пожаров. На ликвидацию последствий ДТП спасатели выезжали восемь раз.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# пожар , управление МЧС по Тюменской области

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
17:14 06.01.2025Пьяного мотоциклиста без прав задержали в Уватском районе
15:48 06.01.2025Четверых человек спасли на пожаре в в Ялуторовске
11:22 06.01.2025Основное ограждение частично обрушилось в ИК-13 Тобольска
11:15 05.01.202527 аварий зафиксировали на дорогах Тюменской области в первые дни января