  • 6 января 20256.01.2025понедельник
  • В Тюмени -5..-7 С 4 м/с ветер юго-западный

МЧС напоминает жителям Тюменского района о правилах использования пиротехники

Общество, 17:41 06 января 2025

ГУ МЧС России по Тюменской области | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области

В период новогодних каникул сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России по Тюменской области проводят ежедневные профилактические мероприятия.

Профилактический рейд прошёл в жилом секторе Червишевского муниципального образования. Жителям напомнили о требованиях пожарной безопасности в быту и правилах использования пиротехники.

Также жителям напомнили о необходимости приобретения пиротехнических изделий только в специализированных магазинах, проверке сертификатов и маркировки продукции и запрете продажи лицам, не достигшим 16-летнего возраста.

В ходе профилактических мероприятий было вручено порядка 30 памяток о соблюдении требований пожарной безопасности и проведены соответствующие инструктажи.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# ГУ МЧС России по Тюменской области

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
17:41 06.01.2025МЧС напоминает жителям Тюменского района о правилах использования пиротехники
16:44 06.01.2025Более 22 тысяч вакансий предлагают работодатели жителям Тюменской области
16:12 06.01.2025Более 180 тысяч записей об участниках Великой Отечественной войны внесены в Книгу памяти Тюменской области
15:46 06.01.2025Инспекторы МЧС проверили готовность Туры к крещенским купаниям