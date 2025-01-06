МЧС напоминает жителям Тюменского района о правилах использования пиротехники

| Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области

В период новогодних каникул сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России по Тюменской области проводят ежедневные профилактические мероприятия.

Профилактический рейд прошёл в жилом секторе Червишевского муниципального образования. Жителям напомнили о требованиях пожарной безопасности в быту и правилах использования пиротехники.

Также жителям напомнили о необходимости приобретения пиротехнических изделий только в специализированных магазинах, проверке сертификатов и маркировки продукции и запрете продажи лицам, не достигшим 16-летнего возраста.

В ходе профилактических мероприятий было вручено порядка 30 памяток о соблюдении требований пожарной безопасности и проведены соответствующие инструктажи.