Пьяного мотоциклиста без прав задержали в Уватском районе

| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Нетрезвого мотоциклиста-"бесправника" задержали сотрудники Госавтоинспекции в Уватском районе Тюменской области 6 января.

50-летний селянин ездил на "Минске" по с. Горнослинкино. Показания алкотестера у водителя мотоцикла - 0,25 мл алкоголя на литр воздуха.

Мужчина рассказал автоинспекторам, что выпил 100 грамм и поехал в магазин. Нарушителя ждёт отвественность за пьяное вождение без прав.