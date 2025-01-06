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Пьяного мотоциклиста без прав задержали в Уватском районе

Происшествия, 17:14 06 января 2025

Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Нетрезвого мотоциклиста-"бесправника" задержали сотрудники Госавтоинспекции в Уватском районе Тюменской области 6 января.

50-летний селянин ездил на "Минске" по с. Горнослинкино. Показания алкотестера у водителя мотоцикла - 0,25 мл алкоголя на литр воздуха.

Мужчина рассказал автоинспекторам, что выпил 100 грамм и поехал в магазин. Нарушителя ждёт отвественность за пьяное вождение без прав.

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# Госавтоинспекция Тюменской области , мотоциклы , пьяная езда , Уватский район

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