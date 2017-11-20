Уватские спасатели показали новую технику

Уватские спасатели показали новую технику/72.mchs.gov.ru

Презентация нового пожарного автомобиля, автоцистерны легкого класса АЦ 1,0-40 на базе японского автомобиля ISUZUВ состоялась в 140-й пожарно-спасательной части по охране с. Уват Тюменской области. Техника поступила на вооружение подразделения.

Мероприятие посетил глава Уватского муниципального района Сергей Путмин и первый заместитель главы администрации Леонид Митрюшкин. Заместитель начальника 23-го отряда федеральной противопожарной службы Александр Корытов рассказал гостям, что автомобиль обладает хорошей маневренностью и идеально подходит для работы в гарнизоне. Он оборудован глобальной навигационной спутниковой системой и позволяет определять координаты и параметры движения.

"Кабина ISUZU - оптимальное сочетание комфорта и безопасности. Это удобное размещение боевого расчета и великолепный обзор, эффективная система вентиляции и информативная панель приборов. Емкость для воды и пенообразователя изготовлена из полимерных композитных материалов. На автомобиле имеется дистанционная система управления оборотами двигателя", - пояснил он.

Особое внимание уделили пожарно-техническому вооружению, которое находится в отсеках автомобиля. Наряду со средствами пожаротушения и аварийно-спасательным оборудованием есть медицинская укладка.

Новые пожарные стволы СРКУ-20 позволяют без использования переходных устройств напрямую подключаться к напорным рукавам, что сокращает время подачи огнетушащих веществ. Новшеством является система ориентирования в задымленном пространстве (направляющий светящийся трос), предназначена для информационного обозначения путей эвакуации людей при проведении аварийно-спасательных работ в условиях низкой видимости.

В завершение Леонид Митрюшкин выразил надежду на то, что автомобиль позволит улучшить показатели Уватского гарнизона, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Тюменской области.