up

20.11.2017 понедельник

EUR 70.3604

USD 59.6325

В Тюмени 0..-2 С 3 м/с
ветер южный

﻿
Главная / Новости / Общество

Уватские спасатели показали новую технику

12:41 20 ноября 2017 | mobile | | print версия для печати
Уватские спасатели показали новую технику/72.mchs.gov.ru

Презентация нового пожарного автомобиля, автоцистерны легкого класса АЦ 1,0-40 на базе японского автомобиля ISUZUВ состоялась в 140-й пожарно-спасательной части по охране с. Уват Тюменской области. Техника поступила на вооружение подразделения.

Мероприятие посетил глава Уватского муниципального района Сергей Путмин и первый заместитель главы администрации Леонид Митрюшкин. Заместитель начальника 23-го отряда федеральной противопожарной службы Александр Корытов рассказал гостям, что автомобиль обладает хорошей маневренностью и идеально подходит для работы в гарнизоне. Он оборудован глобальной навигационной спутниковой системой и позволяет определять координаты и параметры движения.

"Кабина ISUZU - оптимальное сочетание комфорта и безопасности. Это удобное размещение боевого расчета и великолепный обзор, эффективная система вентиляции и информативная панель приборов. Емкость для воды и пенообразователя изготовлена из полимерных композитных материалов. На автомобиле имеется дистанционная система управления оборотами двигателя", - пояснил он. 

Особое внимание уделили пожарно-техническому вооружению, которое находится в отсеках автомобиля. Наряду со средствами пожаротушения и аварийно-спасательным оборудованием есть медицинская укладка.

Новые пожарные стволы СРКУ-20 позволяют без использования переходных устройств напрямую подключаться к напорным рукавам, что сокращает время подачи огнетушащих веществ. Новшеством является система ориентирования в задымленном пространстве (направляющий светящийся трос), предназначена для информационного обозначения путей эвакуации людей при проведении аварийно-спасательных работ в условиях низкой видимости.

В завершение Леонид Митрюшкин выразил надежду на то, что автомобиль позволит улучшить показатели Уватского гарнизона, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Тюменской области.  

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости

Теги: пожарная безопасность , Уват , спасатели

Последние новости

14:20 Владимир Якушев: Тюменская область сохраняет позитивные тенденции в развитии экономики Фото
14:09 Студенты из Китая приедут учиться в тюменский медуниверситет
13:58 Банковские работники и нефтяники стали лучшими в спартакиаде трудовых коллективов Тюменской области
13:47 Тюменские школьники отметили Международный день толерантности Фото
13:36 В Викуловском районе наградили лучших животноводов
13:25 Подземные переходы Тюмени украсили баннеры "Ушел в исторический парк"
13:14 "Тюмень" проиграла в краснодарском тумане
13:03 Корпорация МСП проведет семинары по участию в закупках для предпринимателей Тюменской области
12:52 В Тюменской области снят карантин по золотистой картофельной нематоде
12:41 Уватские спасатели показали новую технику
Все новости

Архив новостей

Ноябрь, 2017
﻿

Губернатор

Владимир Якушев: Тюменская область сохраняет позитивные тенденции в развитии экономики

Владимир Якушев примет участие в межрегиональном совете ЕР в Салехарде

Карантин по АЧС на Ишимском ветсанутильзаводе отменен

Политика

Игорь Холманских охарактеризовал расстановку сил на президентских выборах

В Тюмени завершился кастинг на участие в проекте "Битва VJ-ев: Политическая кухня"

В Тюменской области стартовал новый проект для поддержки предпринимательства

Экономика

В Тюменской области снят карантин по золотистой картофельной нематоде

Российские подрядчики поставляют оборудование и материалы для "ЗапСибНефтехима"

Тюменская область обеспечила себя хлебом и картофелем

Общество

Студенты из Китая приедут учиться в тюменский медуниверситет

Тюменские школьники отметили Международный день толерантности

В Викуловском районе наградили лучших животноводов

Спорт

Банковские работники и нефтяники стали лучшими в спартакиаде трудовых коллективов Тюменской области

"Тюмень" проиграла в краснодарском тумане

Упоровские допризывники освоили парашюты

Происшествия

В ДТП в Нижневартовске пострадали шесть человек

На Ямале арестовали за взятку директора предприятия

Женщина и двоей детей погибли в аварии на трассе Ялуторовск – Ярково
АРХИВ НОВОСТЕЙ:

© 2001-2017 Государственное информационное агентство Тюменской области

При использовании материалов ссылка обязательна.

Информационная лента выходит при финансовой поддержке правительства Тюменской области.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ТУ 72-01370 от 14.07.2016 выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО.

Информация о деятельности учреждения

16+