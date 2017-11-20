Икона, написанная тюменским осужденным, отправится на всероссийский конкурс

Авторы трех икон стали победителями регионального этапа Всероссийского смотра религиозной деятельности осужденных "Не числом, а смирением", который был организован ФСИН России совместно с Синодальным отделом Московского патриархата по тюремному служению.

Как сообщает УФСИН по Тюменской области, при оценке представленных на конкурс православных образов отдавалось предпочтение работам, выполненным в традиционной технике старых мастеров по образцам XII-XVІ веков. Работы были представлены в трех номинациях: "Храмовая икона", "Аналойная икона", "Домашняя икона".

Победу одержала работа, выполненная осужденным, отбывающим наказание в ЛИУ-19, "Иисус Христос". Она отправится в Москву на основной этап смотра.

На втором месте работа осужденного ИК-2 "Николай Чудотворец", третьим стал осужденный ИК-6 с иконой "Господь Вседержитель".

Победители предварительного этапа смотра-конкурса будут награждены грамотами епархиальных управлений Московского патриархата Русской православной церкви.