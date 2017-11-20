В Викуловском районе подвели итоги кормозаготовки-2017

В Викуловском районе подвели итоги кормозаготовки-2017, фото департамента АПК ТО

Полеводы ООО "Радиус-Агро" признаны лучшими в заготовке кормов в Викуловском районе в 2017 году.

Лучшим механизатором в этой сфере стал Иван Ляпин из этого же предприятия. Отметим, что при выборе победителя учитывали сохранность поголовья крупного рогатого скота и качество кормов.

Отдельно по итогам кампании выделили механизатора, добившегося наивысшей выработки. Им стал Артем Костырев из "Радиус-Агро". На втором месте механизатор ДСП "Ямал-Юг" Сергей Полуянов.

Среди водителей, задействованных на отвозке зеленой массы, наивысшие показатели в 2017 году у Александра Блинова из ООО "Радиус-Агро" и Павла Суворова из ООО "Боково". Им присуждены первое и второе места соотвественно. В номинации "Механизатор на заготовке сена, добившийся наивысшей выработки" победил Геннадий Марков из ООО "Боково".

Евгения Шевцова