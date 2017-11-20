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Студенты из Китая приедут учиться в тюменский медуниверситет

14:09 20 ноября 2017 | mobile | | print версия для печати
Тюменский ГМУ и Русско-Китайский фонд развития культуры, образования и науки будут сотрудничать/www.tyumsmu.ru

Генеральный секретарь Русско-Китайского фонда развития культуры, образования и науки Цуй Фань и его помощник  Лю Шао Синь прибыли с рабочим визитом в Тюменский государственный медицинский университет.  

Русско-Китайский фонд создан в 2001 году. Его сотрудники занимаются международными коммуникациями в сфере образования, науки, культуры и спорта.  Сейчас фонд большое внимание уделяет изучению русского языка в Китае, особенно в школах и вузах.

Как отметил в ходе встречи Цуй Фань, в России хотели бы учиться многие граждане Китая. В последние 17 лет организация способствовала установлению сотрудничества более 130 российских и китайских университетов, 22 из них имеют совместные образовательные программы.  

"Есть также и примеры совместных институтов, созданных на базе вузов. При содействии фонда около 38 тысяч китайских студентов направлены на учебу в Россию, и около тысячи российских студентов приехали учиться в Китай", - пояснил он.

Русско-китайский фонд создает в Китае центры русского языка и культуры. С 2001 года построено 17 таких центров. Совместно с правительством обеих стран фонд организует выставки и международные форумы, где представлены экспозиции организаций высшего образования Российской Федерации. Ежегодно при содействии фонда в Китае проводятся олимпиады по русскому языку для школьников.

Заместитель генерального секретаря фонда Лю Шао Синь подчеркнул, что сотрудничество между Россией и Китаем имеет давние традиции.

"Поколение наших отцов и дедов хорошо знает Россию, многие из них учились в советских и российских вузах, знают русских язык. Сейчас китайская молодежь мечтает получить образование в ваших университетах, особенно востребованы политехнические направления, медицина и искусство", - отметил он. 

Что касается медицинских вузов, фонд имеет успешный опыт сотрудничества с Первым МГМУ им. Ивана Сеченова и Санкт-Петербургским государственным медицинским университетом им. Ивана Павлова. В отличие от столичных вузов для сотрудничества с Тюменским ГМУ сотрудники фонда разработали проект образовательных программ, в рамках которого китайские студенты смогут получать в Тюмени медицинские специальности.

"Мы будем первыми в истории сотрудничества России и Китая, кто сможет реализовать такой амбициозный проект. Российские технологии в медицине вышли на очень высокий уровень, нас привлекает также высокое качество медицинского образования, которое дает Тюменский медицинский университет", - подчеркнул руководитель фонда.

По словам Цуй Фаня, многие китайские школьники, студенты и их родители проявили интерес к этому проекту, они высоко ценят возможность получить медицинскую специальность в российском университете.

В ходе встречи обсуждался вопрос изучения китайскими студентами русского языка как иностранного в рамках подготовительного курса, а также возможность получения образования на английском языке. 

"Такая возможность у иностранных студентов появится уже в будущем учебном году. До четвертого курса они смогут учиться на английском, одновременно овладевая  русским языком, а с четвертого курса полностью перейдут на русский. Выпускные экзамены они будут сдавать на русском языке", - сообщила проректор по учебно-методической работе Татьяна Василькова. 

Участники совещания обсудили также возможность стажировок китайских студентов в Тюменском ГМУ и возможность обучения в ординатуре.

Итогом встречи стало подписание меморандума о сотрудничестве между Тюменским государственным медицинским университетом и Русско-Китайский фондом развития культуры, образования и науки.

"Мы рады подписать такой меморандум и будем стараться, чтобы это стало началом успешного и плодотворного сотрудничества между нашими организациями", - выразила надежду ректор университета Ирина Васильевна Медведева.

Генеральный секретарь фонда согласился со словами руководителя образовательного учреждения и отметил, что совместными усилиями удастся реализовать все общие планы, сообщает пресс-служба Тюменского ГМУ

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Теги: Китай , Тюменский государственный медицинский университет

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