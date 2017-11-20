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Веб-разработка стала самой востребованной специальностью по версии WorldSkills Russia

15:59 20 ноября 2017 | mobile | | print версия для печати
Веб-разработка стала самой востребованной специальностью по версии WorldSkills Russia/worldskills.ru

Компетенция "Веб-разработка" оказалась самой востребованной на прошедших в России отборочных чемпионатах по профессиональному мастерству среди студентов вузов. Такие результаты показало исследование Союза "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)".

Вузовские соревнования - новая ветка WorldSkills Russia. Ее начали развивать в 2017 году. Состязания в рамках этого направления стартовали в начале сентября. За два месяца отборочные чемпионаты по профессиональному мастерству провели 67 высших учебных заведений со всей страны.

Соревновательная программа включала в себя 30 профессиональных дисциплин. Компетенция "Веб-разработка" оказалась самой востребованной, в свои отборочные чемпионаты ее включили 26 вузов. Конкурсанты, которые соревнуются в профессиональном мастерстве в этой специальности, решают задачи, с которыми сталкиваются веб-разработчики в повседневной работе. В их числе - создание дизайн-макетов и прототипов веб-страниц, верстка страниц по предоставленным макетам, создание интерактивных элементов сайтов, улучшающих восприятие информации и общее впечатление о ресурсе.

На второй строчке оказалась компетенция "Предпринимательство". Она была представлена в соревновательных программах 22 высших учебных заведений. Конкурсанты занимаются разработкой, защитой и продвижением оригинальных бизнес-идей, а также решением управленческих задач в условиях, максимально приближенных к реальным.

В тройку лидеров рейтинга также попала также компетенция "Инженерный дизайн CAD" (CAD – Computer Aided Design), ее в программу соревнований включили 18 вузов. Задания в этой дисциплине включают в себя создание виртуальных 3D моделей различных объектов (машин, строений, интерьеров). Выполняют такие модели в САПР – системах автоматизированного проектирования. По 3D моделям выполняют чертежи, текстовые документы и файлы, необходимые для изготовления объекта.

"Рынок web-разработок и IT-решений растет очень быстрыми темпами. Ему постоянно требуется большое количество высококвалифицированных специалистов, владеющих самыми современными умениями и навыками", - отметил генеральный директор Союза "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия) Роберт Уразов, комментируя результаты рейтинга.

Именно этим, по словам Уразова, объясняется тот факт, что более трети вузов, проводивших отборочные чемпионаты по стандартам WorldSkills, включили компетенцию "Веб-разработка" в соревновательную программу.

"У них прочные партнерские связи с компаниями, которые транслируют образовательной системе запрос на подготовку нужных специалистов", - пояснил он.

Роберт Уразов напомнил, что в декабре в Иннополисе на базе одноименного университета пройдет первый в России чемпионат IT-профессий по стандартам WorldSkills, который станет испытательным полигоном для профессий будущего и площадкой для подготовки кадров для цифровой экономики.

Что касается дисциплины "Предпринимательство", то навыки ведения бизнеса, по словам Уразова, актуальны, как никогда. Даже во флористике сегодня нужно использовать предпринимательские решения. Дальше актуальность этих навыков будет только расти, уверен Уразов. 

Компетенция "Инженерный дизайн CAD" присутствует в огромном числе отраслей промышленности.

Кроме того, в Топ рейтинга наиболее востребованных на вузовских отборочных чемпионатах компетенций попали "Туризм", "Сетевое и системное администрирование", "Графический дизайн", "Информационные кабельные сети", "Администрирование отеля", "Ресторанный сервис".

Соревнования в вузах были отборочным этапом для участия в финале Первого чемпионата по профессиональному мастерству среди студентов вузов. Он будет проходить в Москве в одном из павильонов ВДНХ с 28 ноября по 1 декабря.

На этих соревнованиях встретятся около 400 конкурсантов, показавших наиболее высокие результаты в ходе отборочных соревнований в своих вузах. Им предстоит бороться за медали в 31 профессиональной дисциплине, включая такие, как "Лазерные технологии", "Электроника", "Промышленная автоматика", "Мобильная робототехника", "Флористика", "Инженерный дизайн CAD", "Ресторанный сервис", сообщается на сайте WorldSkills Russia.

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Теги: информатика , WorldSkills Russia

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