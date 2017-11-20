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Владимир Якушев: Тюменская область сохраняет позитивные тенденции в развитии экономики

14:20 20 ноября 2017 | mobile | | print версия для печати
фото партии "Единая Россия"

Несмотря на все сложности, регион сохраняет позитивные тенденции в развитии экономики. Об этом заявил губернатор Тюменской области Владимир Якушев, выступая на заседании межрегионального координационного совета политической партии "Единая Россия" по Свердловской области, Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре и Ямало-Ненецкому автономному округу, которое состоялось в Салехарде.

"В 2017 году рост показателей отмечен сразу во всех основных секторах экономики - промышленности, сельском хозяйстве, строительстве, розничной торговле, услугах населению. Прирост реальных доходов населения по итогам года оценивается в 1,5 процента. В соответствии с дорожными картами реализации майских указов президента России Владимира Путина идет поэтапное повышение заработной платы основных категорий работников социальной сферы", - отметил Владимир Якушев.

По словам главы региона, на 2018-2020 годы также прогнозируется положительная динамика реальной заработной платы. На протяжении всего прогнозного периода размер заработной платы будет превышать среднероссийские показатели, добавил он.

"Рост заработной платы и доходов населения оживил потребительский спрос. Начиная с первого полугодия 2017 года, преодолено двухлетнее падение индекса физического объема оборота розничной торговли. По итогам 9 месяцев 2017 года этот показатель составил 100,1 процента. По объему реализации товаров на душу населения Тюменская область находится в десятке регионов-лидеров, занимая седьмое место в рейтинге. В 2018 году и в последующий годы рост показателей торговли существенно ускорится. По базовому варианту прогноза оборот розничной торговли в 2020 году на 8,2 процента превысит уровень 2017 года в сопоставимых ценах. В платных услугах рост выражен еще более ярко, чем в торговле. В целом по 2017 году ожидается, что это показатель составит 103,5 процента к уровню 2016 года", - сообщил Владимир Якушев.

фото партии "Единая Россия"

Евгений Бабенко

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Теги: Салехард , Владимир Путин , потребительский рынок , торговля , Единая Россия , заработная плата , Владимир Якушев

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