Вопросы безопасности в общественных местах обсудили в Тобольске

Ледостав Иртыша и вопросы безопасности обсудили в Тобольске. Фото пресс-службы УМЧС в Тобольске

Места массового пребывания жителей решили проверить в Тобольске, сообщает пресс-служба Управления МЧС Тобольска.

С 20 чисел ноября начинаются проверки мест массового пребывания тоболяков, о результатах которых доложат в декабре. Это решение приняли на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности, которое прошло в администрации Тобольска. На собрании обсуждали противопожарное состояние объектов жилого фонда и результаты проверки источников противопожарного водоснабжения.

Заместитель главы города Евгений Бирюков отметил, несмотря на снижение количество пожаров, число погибших осталось почти на том же уровне: "Перед новогодними праздниками и в период их проведения нужно максимально сконцентрировать общие усилия и свести к минимуму риск возникновения чрезвычайных ситуаций", - призвал он.

По результатам проверки источников противопожарного водоснабжения в Тобольске неисправности выявили у девяти из 1 тыс. 175 источников. В настоящее время восемь источников противопожарного водоснабжения приведены в соответствующее нормативам состояние. Неполадки, обнаруженные во время весенне-летней проверки, устранили полностью.

Чиновники обсудили предстоящий ледостав на реке Иртыш. Как сообщила руководитель администрации Левобережья Татьяна Кравченко, предприятия, осуществляющие услуги жителям, завезли горюче-смазочные материалы, продукты питания.

"Создан резерв газовых баллонов, решен вопрос по доставке хлеба. Мы надеемся, что вопрос по доставке хлеба после снятия парома мы решаем уже в последний раз. К открытию готовится пекарня на Левобережье, и это случится уже в декабре", - проинформировала Татьяна Кравченко.