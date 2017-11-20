up

20.11.2017 понедельник

EUR 70.3604

USD 59.6325

В Тюмени 0..-2 С 3 м/с
ветер южный

﻿
Главная / Новости / Общество

Вопросы безопасности в общественных местах обсудили в Тобольске

17:27 20 ноября 2017 | mobile | | print версия для печати
Ледостав Иртыша и вопросы безопасности обсудили в Тобольске. Фото пресс-службы УМЧС в Тобольске

Места массового пребывания жителей решили проверить в Тобольске, сообщает пресс-служба Управления МЧС Тобольска.

С 20 чисел ноября начинаются проверки мест массового пребывания тоболяков, о результатах которых доложат в декабре. Это решение приняли на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности, которое прошло в администрации Тобольска. На собрании обсуждали противопожарное состояние объектов жилого фонда и результаты проверки источников противопожарного водоснабжения.

Заместитель главы города Евгений Бирюков отметил, несмотря на снижение количество пожаров, число погибших осталось почти на том же уровне: "Перед новогодними праздниками и в период их проведения нужно максимально сконцентрировать общие усилия и свести к минимуму риск возникновения чрезвычайных ситуаций", - призвал он. 

По результатам проверки источников противопожарного водоснабжения в Тобольске неисправности выявили у девяти из 1 тыс. 175 источников. В настоящее время восемь источников противопожарного водоснабжения приведены в соответствующее нормативам состояние. Неполадки, обнаруженные во время весенне-летней проверки, устранили полностью.

Чиновники обсудили предстоящий ледостав на реке Иртыш. Как сообщила руководитель администрации Левобережья Татьяна Кравченко, предприятия, осуществляющие услуги жителям, завезли горюче-смазочные материалы, продукты питания.

"Создан резерв газовых баллонов, решен вопрос по доставке хлеба. Мы надеемся, что вопрос по доставке хлеба после снятия парома мы решаем уже в последний раз. К открытию готовится пекарня на Левобережье, и это случится уже в декабре", - проинформировала Татьяна Кравченко.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости

Теги: Иртыш , МЧС , Евгений Бирюков , противопожарные меры , река Иртыш , Тобольск

Последние новости

18:10 Gilead шагает по стране: творчество тюменских музыкантов оценят в восемнадцати городах
18:00 21 ноября - события дня
17:49 Гонки на коровах и картофельные бои предложили провести в Ялуторовске
17:38 "Торфяник" приглашает тюменцев на гала-концерт "Золотого микрофона"
17:27 Вопросы безопасности в общественных местах обсудили в Тобольске
17:16 Ветераны спорта состязались в Викулово Фото
17:05 Владельца iPhone можно встретить в бакалее
16:54 Прямой рейс на Хайнань из Тюмени появится в расписании аэропорта Рощино
16:43 Поселок Боровский признан самым экологически чистым
16:32 Погода в Тюмени существенно не изменится
Все новости

Архив новостей

Ноябрь, 2017
﻿

Губернатор

Владимир Якушев: Тюменская область сохраняет позитивные тенденции в развитии экономики

Владимир Якушев примет участие в межрегиональном совете ЕР в Салехарде

Карантин по АЧС на Ишимском ветсанутильзаводе отменен

Политика

Уральский МКС партии "Единая Россия" будет включать в себя все регионы УФО

Крупнейшее нефтяное месторождение России получит новый импульс развития

Игорь Холманских охарактеризовал расстановку сил на президентских выборах

Экономика

В Тюменской области снят карантин по золотистой картофельной нематоде

Российские подрядчики поставляют оборудование и материалы для "ЗапСибНефтехима"

Тюменская область обеспечила себя хлебом и картофелем

Общество

Gilead шагает по стране: творчество тюменских музыкантов оценят в восемнадцати городах

21 ноября - события дня

Гонки на коровах и картофельные бои предложили провести в Ялуторовске

Спорт

Ветераны спорта состязались в Викулово

Тюменские дзюдоисты стали чемпионами Гран-при в Голландии

Банковские работники и нефтяники стали лучшими в спартакиаде трудовых коллективов Тюменской области

Происшествия

В Югре коммунальщик за взятку заплатит штраф

Безработный уроженец Казахстана попался с наркотиками в Тюмени  

В ДТП в Нижневартовске пострадали шесть человек
АРХИВ НОВОСТЕЙ:

© 2001-2017 Государственное информационное агентство Тюменской области

При использовании материалов ссылка обязательна.

Информационная лента выходит при финансовой поддержке правительства Тюменской области.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ТУ 72-01370 от 14.07.2016 выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО.

Информация о деятельности учреждения

16+