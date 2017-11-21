В Тюмень привезли марку, посвященную "Космической связи"

В Тюмень привезли марку, посвященную «Космической связи». Фото УФПС Тюменской области - филиал ФГУП "Почта России"

Полторы тысячи марок, посвященных 50-летию российского государственного оператора спутниковой связи "Космическая связь", поступили в продажу в центральное отделение Почты России Тюмени (ул. Республики, 56).

Как сообщает пресс-служба УФПС Тюменской области, на почтовой марке изображен спутник "Молния-1", элементы фирменного стиля и юбилейный слоган "50 лет на орбите". Марка размером 42х30 мм, номиналом 22 рубля издана тиражом 375 тыс. экземпляров.

Федеральное государственное унитарное предприятие "Космическая связь" (ГПКС) — российский национальный оператор спутниковой связи. Предприятие образовано в 1967 году и входит в десятку крупнейших спутниковых операторов мира. Зоны обслуживания спутников ГПКС, расположенных на орбите, охватывают всю территорию России, страны СНГ, Европы, Ближний Восток, Африку, Азиатско-Тихоокеанский регион, Северную и Южную Америку, Австралию.