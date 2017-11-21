Кинофестиваль документалистики "КинЗА" стартует в Тюмени

Кинофестиваль документалистики "КинЗА" стартует в Тюмени. Фото пользователя @kinza_festival в Instagram

150 фильмов представит VIII Международный фестиваль документального кино "КинЗА" на 10 площадках Тюмени с 22 по 25 ноября.

Церемония открытия фестиваля состоится на его главной площадке - в Тюменском государственном институте культуры в 16 часов. Как рассказала преподаватель Тюменского института культуры и директор фестиваля, "КинЗУ" в 2017 году откроет фильм "Последний парад "Беззаветного" московского режиссера Татьяны Скабард.

Любителям документального кино на 10 площадках Тюмени представят 10 тематических программ. Помимо концертного зала ТГИКа (ул. Республики, 2) фильмы покажут в Информационно-библиотечном центре для молодежи (ул. Червишевский тракт, 15, корпус 1), молодежном театре им. В. С. Загоруйко "Ангажемент" (ул. Олимпийская, 8а), библиотека № 16 (ул. Олимпийская, 20а), ДК "Нефтяник" (ул. Осипенко, 1), МТЦ "Космос" (ул. Республики, 165а), центральной городской библиотеке (ул. Луначарского, 51), Тюменской областной научной библиотеке им. Д. И. Менделеева (ул. Орджоникидзе, 59), мультицентре "Моя территория" (ул. Ванцетти, 1), Тюменском музейно-просветительском объединении (ул. Советская, 63).

Показы пройдут ежедневно с 10 часов на всех площадках единовременно. Фестиваль представит германские фильмы "Путешествие в лес" Йорна Стайгера, "Приближение в луже" Себастьяна Гиммеля, "Счастливый" Каролины Генрайт, "Атом", "Птицы" Улу Брауна, "Хрупкий мир" эстонского режиссера Антса Таммика, "Вавиловские мечтатели" израильского режиссера Романа Шумунова, "Состояние невесомости" и "Абу Хараз" Мацея Дрыгаса (Польша, Франция), "И всего лишь три струны…" Сергея Головецкого (Россия, Швеция), "Волосы Ахмада" Сьюзан Коенен (Нидерланды), "Песни Абдула" Анны Моисеенко (Россия, Таджикистан, Франция), "Далекий восток" режиссеров Маттео Дельбо, Мануэле Мандолези (Италия), "Мне было всего 14" Фроуке ван Венгердена (Нидерланды).

Кинофестиваль представит около 150 фильмов. Одним из самых ожидаемых событий станет презентация фильма "Повелитель мух". О своей работе режиссер Владимир Тюлькин расскажет лично. Любители документалистики увидят также его работы "Опыт креста", "Не про собак", "Обреченные жить". 10 работ студентов ВГИКа привезет его преподаватель Светлана Музыченко. Одним из фильмов станет "Большой вальс" - лента, которая в 2017 году вышла на большие экраны столичных кинотеатров.

В рамках кинофестиваля также пройдет X Всероссийский открытый форум искусств и культурных инноваций "К успеху – через творчество".

Фильмом закрытия кинофестиваля станет "Калабрия" режиссера Пьер-Франсуа Соте (Швейцария), который покажут в ТГИК 25 ноября 18 часов.

Ирина Ромашкина