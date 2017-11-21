Ишимцы напишут Всероссийский географический диктант

Фото ИА "Тюменская линия"

Бизнес-инкубатор приглашает жителей Ишима присоединиться к образовательной акции "Всероссийский географический диктант". Масштабное мероприятие проводит Русское географическое общество в третий раз. Диктант начнется 26 ноября в 12 часов по местному времени.

Написать географический диктант в Ишиме можно будет на площадке бизнес-инкубатора (ул. Пономарева, 21).

Все задания будут представлены в виде 30 тестов, разделенных на три тематических блока: географические понятия и термины, работа с картой, а также определение географического объекта по отрывкам из литературных произведений.

Проверить знания в области географии сможет любой желающий. Высшая оценка, которую можно получить за диктант, – 100 баллов. Тестирование проходит анонимно, узнать свой результат можно по уникальному номеру, который присваивается каждому участнику. По информации пресс-службы городской администрации, итоги подведут 25 декабря 2017 года.

Зарегистрироваться на мероприятие и получить подробную информацию можно по номеру телефона 8(34551) 5-95-85 либо отправить письмо на электронный адрес ishim@tmnpark.ru.

Соб. инф.