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Дедушка Мороз из Великого Устюга ответил на вопросы тюменских школьников

23:25 20 ноября 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото из группы "Тюмень - наш дом"

Малый зал администрации Тюмени, в котором обычно проводятся заседания комиссий или общественные слушания, сегодня принимал настоящий новогодний утренник: десятки детей и взрослых собрались здесь для встречи с главным волшебником страны, Дедушкой Морозом из Великого Устюга.

Тюмень стала десятым городом в графике новогоднего путешествия Деда Мороза с телеканалом "НТВ".  Стартовало оно во Владивостоке 1 ноября, и до конца декабря команда намерена проделать путь аж до Калининграда. За время этого грандиозного тура Дедушка Мороз планирует побывать в 29 крупных городах России, в каждом из которых ему будет помогать "человек из телевизора". В нашем городе таким помощником стал актер и телеведущий Александр Олешко.

На импровизированной пресс-конференции ребята спросили гостей об ассоциациях, которые возникают при упоминании Нового года. Волшебник рассказал, что для него это в первую очередь содружество, объединение всей страны и сотен людей, которые раньше и не догадывались о существовании друг друга. Интересовались дети и тем, что Дед Мороз любит кушать, кем мечтал стать в детстве, что считает лучшим подарком для себя, чем занимается летом, почему не тает в теплую погоду и что считает настоящим чудом. Волшебник из Великого Устюга рассказал, что любит кушать шанежки, ходить в баньку, пить горячий чай и конечно же читать письма, которые приходят в его дом со всей страны. По его словам, взрослые люди пишут весточки Дедушке Морозу гораздо чаще, чем это делают дети, а личной встрече с ним особенно бурно радуются бабушки.

В завершение пресс-конференции гость из Великого Устюга призвал творить добрые дела, не забывать писать ему письма и пожелал, чтобы в современном мире оружие было только в музеях.

Знакомство с Тюменью у Деда Мороза и Александра Олешко продолжится и 21 ноября - в 14 часов на Цветном бульваре будет устроен большой карнавал. Кроме того, волшебник встретится с детьми с особенностями развития и здоровья, ребятами, оставшимися без попечения родителей и многодетными семьями.

Дарья Казакова

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Теги: НТВ , Новый Год , Дед Мороз

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