Владимир Якушев: тюменская экономика остается привлекательной для инвесторов

Фото пресс-службы ТРО "Единая Россия"

Примерно на 1% должен вырасти объем инвестиций в региональную экономику по итогам 2017 года. Об этом заявил губернатор Тюменской области Владимир Якушев, выступая на заседании межрегионального координационного совета политической партии Единая Россия" по Свердловской области, Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре и Ямало-Ненецкому автономному округу, которое состоялось в Салехарде.

"Инвестиции - важнейший показатель, определяющий направление и темпы развития любого региона. Мы рассчитываем, что в 2017-2020 годах рост суммарного объема инвестиций в экономику Тюменской области составит от одного до двух процентов в год", - сказал губернатор.

Напомним, в 2017 году году Тюменская область вновь вошла в десятку регионов-лидеров в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата. За девять месяцев 2017 года инвестиции в основной капитал возросли на 4,5% к соответствующему периоду прошлого года в сопоставимых ценах. Объем инвестиций по итогам года составит 273 млрд рублей. По прогнозам, за 2017-2020 годы в экономику региона будет направлено свыше одного триллиона рублей инвестиций.

"Промышленное производство в регионе за январь-октябрь 2017 года в целом возросло - индекс составил 102,5 процента. Этот рост достигнут на фоне существенного, более чем на 9 процентов, сокращения объемов добычи нефти по причине выполнения нефтяными компаниями региона соответствующего соглашения со странами ОПЕК. Положительную динамику мы сохранили за счет опережающего развития обрабатывающих производств, где индекс производства составил 105,6 процента. Мы планируем сохранить такие же показатели в 2018-2020 годах", - подчеркнул Владимир Якушев.

Евгений Бабенко