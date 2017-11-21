Тюменцы могут увидеть падение особо ярких метеоров

Метеорный поток, фото - www.meteovesti.ru

Пик ежегодного метеорного потока Тауриды могут наблюдать жители Северного полушария до конца ноября.

Он интересен тем, что это не самый мощный метеорный поток – всего 5-10 метеоров в час. Однако падающие частицы – одни из самых ярких, иногда они пролетают в виде болидов – светящихся шаров.

Свое название звездопад Северных Таурид получил от созвездия Тельца, по-латыни оно звучит как Taurus. Здесь находится радиант метеорного потока - точка, из которой, как кажется, вылетают метеоры. В целом поток связан с кометой Энке: по мере приближения к Солнцу она оставляет на пути кометные крошки, которые наблюдатели видят как падающие метеоры.

Наблюдать Тауриды лучше всего ранним утром до восхода Солнца. Специального оборудования не потребуется – поток виден невооруженным глазом. Главное – смотреть на небо лучше подальше от города и в ясные дни.

Евгения Шевцова