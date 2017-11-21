Тюменцам разъясняют правила эксплуатации печей

72.mchs.gov.ru

Операция "Отопление" проходит в Калининском районе Тюмени.

Несмотря на то, что частный жилой сектор в этом районе в основном газифицирован, у многих собственников на территориях домовладений имеются бани, при устройстве которых не всегда соблюдаются или нарушаются требования пожарной безопасности к печному отоплению.

С наступлением холодов инспекторы госпожнадзора усиливают работу по профилактике пожаров. В рамках операции "Отопление-2017" инспекторы отдела надзорной деятельности и профилактической работы №13 совместно с инструктором ВДПО Мариной Воронцовой провели визуальный осмотр печей, проинструктировали граждан, разъяснили требования к печному отоплению, довели информацию о том, как обезопасить себя и своих близких от возникновения пожара, оставили памятки тем, кого не удалось застать дома, в почтовых ящиках, сообщает ГУ МЧС России по Тюменской области.