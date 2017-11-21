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Тюменцам разъясняют правила эксплуатации печей

14:32 21 ноября 2017 | mobile | | print версия для печати
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Операция "Отопление" проходит в Калининском районе Тюмени. 

Несмотря на то, что частный жилой сектор в этом районе в основном газифицирован, у многих собственников на территориях домовладений имеются бани, при устройстве которых не всегда соблюдаются или нарушаются требования пожарной безопасности к печному отоплению.

С наступлением холодов инспекторы госпожнадзора усиливают работу по профилактике пожаров. В рамках операции "Отопление-2017" инспекторы отдела надзорной деятельности и профилактической работы №13 совместно с инструктором ВДПО Мариной Воронцовой провели визуальный осмотр печей, проинструктировали граждан, разъяснили требования к печному отоплению, довели информацию о том, как обезопасить себя и своих близких от возникновения пожара, оставили памятки тем, кого не удалось застать дома, в почтовых ящиках, сообщает ГУ МЧС России по Тюменской области. 

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Теги: ГУ МЧС России по Тюменской области , печное отопление

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