Восемьдесят одиноких пенсионеров нуждаются в новогодних подарках

Восемьдесят одиноких пенсионеров нуждаются в новогодних подарках. Фото: Тюмень-наш дом

Пожилые тюменцы, которые остались без дома и помощи родных, нуждаются в теплых вещах, постельных принадлежностях и лекарственных препаратах. Дом милосердия "Богадельня" обращается к тюменцам с просьбой о помощи в приобретении необходимых вещей и новогодних подарков для пожилых людей.

Сейчас в приюте для бездомных живут бабушки и дедушки, которые прикованы к постели и не могут самостоятельно о себе позаботиться, у многих из них нет родственников.

"Обитатели богадельни, несмотря на свой пожилой возраст, как маленькие дети. Они точно так же ждут, что к ним в палату шумно войдет Дед Мороз, поздравит и подарит сладости. У нас в стационаре сейчас двадцать человек. Почти все они прибыли к нам после больницы и почти не передвигаются. Некоторые уже совсем не встают с постели", - рассказала руководитель дома милосердия Галина Паршуткина.

Кроме того, сотрудники богадельни курируют одиноких пенсионеров, которые проживают в частном секторе – им привозят горячие обеды и товары первой необходимости. Как рассказали волонтеры, одинокие бабушки будут очень рады небольшим подаркам к Новому году. Всего их 60 человек.

Если у вас есть возможность помочь приюту и организовать для одиноких пожилых людей подарки, обращайтесь к Галине Паршуткиной по телефону 8-909-737-50-50. Номер карты Сбербанка: 5469 6700 1319 8711

Соб. инф.