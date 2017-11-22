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Гимнастки поспорят за путевку на чемпионат УФО в тюменском "Строймаше"

09:40 22 ноября 2017 | mobile | | print версия для печати
Турнир по художественной гимнастике Фото ТГМЦ

Открытый чемпионат и первенство Тюменской области по художественной гимнастике состоится в спорткомплексе "Строймаш" (ул. Индустриальная, 49а) 25 и 26 ноября.

Как сообщает пресс-служба СДЮСШОР "Прибой", гимнастки представят свои выступления в личном многоборье и групповых упражнениях по программе 1 спортивного разряда (10-11 лет и старше), программе кандидатов в мастера спорта (12-14 лет) и программе мастеров спорта (15-17 лет).

В мастерстве, изяществе и грации исполнения будут состязаться около 150 спортсменок в составе сборных команд Тюменской, Свердловской, Омской, Томской, Курганской областей и Красноярского края.

Отметим, что гимнастки будут бороться не только за награды турнира, но и за путевку на чемпионат и первенство Уральского федерального округа, которые пройдут в январе и в марте 2018 года.     

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Теги: художественная гимнастика

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