Гимнастки поспорят за путевку на чемпионат УФО в тюменском "Строймаше"

Турнир по художественной гимнастике Фото ТГМЦ

Открытый чемпионат и первенство Тюменской области по художественной гимнастике состоится в спорткомплексе "Строймаш" (ул. Индустриальная, 49а) 25 и 26 ноября.

Как сообщает пресс-служба СДЮСШОР "Прибой", гимнастки представят свои выступления в личном многоборье и групповых упражнениях по программе 1 спортивного разряда (10-11 лет и старше), программе кандидатов в мастера спорта (12-14 лет) и программе мастеров спорта (15-17 лет).

В мастерстве, изяществе и грации исполнения будут состязаться около 150 спортсменок в составе сборных команд Тюменской, Свердловской, Омской, Томской, Курганской областей и Красноярского края.

Отметим, что гимнастки будут бороться не только за награды турнира, но и за путевку на чемпионат и первенство Уральского федерального округа, которые пройдут в январе и в марте 2018 года.