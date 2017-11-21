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В Тюмени продолжают демонтировать незаконную уличную рекламу

17:49 21 ноября 2017 | mobile | | print версия для печати
duma.tyumen-city.ru

О необходимости применять нестандартные способы борьбы с незаконной рекламой высказались депутаты Тюменской городской думы на заседании постоянной комиссии по экономической политике и жилищно-коммунальному хозяйству.

В 2016 году в Тюмени, где предусмотрено 1 тыс. 146 мест размещения рекламы, выявили и демонтировали более 1,4 тыс. установленных без разрешения рекламных конструкций. При этом незаконными считаются и те, что установлены самовольно, и те, установка которых официально согласована, но срок разрешения истек. Размер штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договорам, неосновательное обогащение, за незаконное использование муниципального имущества под размещение рекламных конструкций превысил 11 млн рублей. 

"С точки зрения закона, рекламная конструкция - это не только отдельно стоящая рекламная конструкция, но и баннерные, настенные панно и различная реклама, которая размещается на фасадах зданий на территории города. Демонтаж незаконной рекламы производился как органами местного самоуправления, так и самими распространителями рекламы",  – пояснила директор департамента имущественных отношений Елена Уляшева. 

325 обращений направили владельцы с января 2016 года для возврата демонтированных рекламных конструкций. Почти всем заявителям имущество возвратили, в том числе по решению суда. 

Как пояснила Елена Уляшева, схема размещения рекламных конструкций в Тюмени была разработана в 2014 году с учетом предложений распространителей рекламы, в соответствии с архитектурным обликом города и общероссийскими нормами. Изменения вносят в случае масштабной реконструкции, строительства улиц, при изменений границ города. Учитывается также организация дорожного движения.

Депутаты поднимали вопросы о расположении рекламных экранов больших размеров вблизи дорог и светофоров, мешающих автомобилистам, аА также об ответственности владельцев, оставленных у дороги машин с размещенной на них рекламой. 

Как отметил председатель комиссии Юрий Баранчук, подводя итоги заседания, несмотря на значительное число нарушений и ряд правовых сложностей с регулированием деятельности тюменских рекламодателей, прогресс в этой отрасли есть. 

"Совсем недавно на центральных улицах и основных магистралях через каждые 50 метров стояли большие рекламные конструкции, сейчас их нет. Конструкции размером 6 на 3 метра остались лишь на окраинах, там, где их возможно разместить, и на земельных участках, где разрешение было выдано до согласовании схемы размещения рекламных конструкций. Со временем их будет меньше, - сказал Юрий Баранчук. - Хочется видеть наш город красивым, а не смотреть на засилье рекламы там, где она не положена. Поэтому работа продолжается".

Татьяна Ковалева

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Теги: реклама , гордума

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