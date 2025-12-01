  • 14 декабря 202514.12.2025воскресенье
Тюменцы узнают о создании рождественской повести-сказки Гофмана

Общество, 14:08 14 декабря 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Встреча, посвященная произведению Эрнста Теодора Амадея Гофмана "Щелкунчик и мышиный король", пройдет в библиотеке ТюмГУ 17 декабря. С собой необходим пропуск вуза или паспорт, пишет управление стратегических коммуникаций Тюменского госуниверситета.

Филолог Владимир Райшев расскажет о жизни и творчестве немецкого писателя, о создании знаменитой рождественской повести-сказки. Также гости узнают о влиянии литературного наследия Гофмана на русскую культуру.

Начало в 18 часов на втором этаже. Возрастное ограничение: 12+

