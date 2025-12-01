Тюменцы узнают о создании рождественской повести-сказки Гофмана
Встреча, посвященная произведению Эрнста Теодора Амадея Гофмана "Щелкунчик и мышиный король", пройдет в библиотеке ТюмГУ 17 декабря. С собой необходим пропуск вуза или паспорт, пишет управление стратегических коммуникаций Тюменского госуниверситета.
Филолог Владимир Райшев расскажет о жизни и творчестве немецкого писателя, о создании знаменитой рождественской повести-сказки. Также гости узнают о влиянии литературного наследия Гофмана на русскую культуру.
Начало в 18 часов на втором этаже. Возрастное ограничение: 12+