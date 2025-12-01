Более 35 млрд рублей жители Тюменской области потратили на транспортные услуги

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

188 млрд 087,5 млн рублей заплатили жители Тюменской области за платные услуги. Оборот вырос на 4,9% по сравнению с прошлым годом, пишет "Вслух.ру", ссылаясь на официальные данные Тюменьстата за январь-октябрь.

35 млрд 401,3 млн рублей тюменцы потратили на транспортные услуги (включая авиа- и железнодорожные поездки). 29 млрд 152,7 млн - на коммунальные услуги, еще 12 млрд 252,7 млн - на жилищные.

21 млрд 745,4 млн ушло на медицинские услуги, 18 млрд 464,3 млн - на телекоммуникационные, 17 млрд 010,4 млн - на бытовые. За туристические услуги тюменцы заплатили 14 млрд 951 млн рублей, образовательные - 10 млрд 524,4 млн рублей и другие.

В октябре оборот платных услуг населению составил 19 млрд 203,9 млн рублей. Максимум 2025 года был установлен в августе - 19 млрд 927 млн рублей.