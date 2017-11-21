В сфере занятости населения тюменские прокуроры выявили более двухсот пятидесяти нарушений

фото ИА "Тюменская линия"

Прокуратура Тюменской области подготовила материалы для возбуждения уголовного дела в отношении одной из общественных организаций областного центра по факту хищения средств, направленных на трудоустройство инвалидов. Об этом факте на пятом открытом форуме прокуратуры "Труд и занятость" сообщил заместитель прокурора Руфат Биктимеров.

"Мы предполагаем, что более 6 млн рублей, направленные на трудоустройство инвалидов, были похищены", - пояснил он.

В целом в сфере занятости тюменские прокуроры за 10 месяцев 2017 года выявили 265 нарушений (за весь прошлый год - 345). Для их устранения внесено 33 протеста, 96 представлений, объявлено пять предостережений, в суды направлено четыре иска. По актам прокурорского реагирования к дисциплинарной ответственности привлечено 65 лиц, к административной – 69. По материалам прокуратуры возбуждено одно уголовное дело.

В ходе форума было отмечено, что уровень регистрируемой безработицы в регионе составляет 0,58 %, а число вакансий более чем в 8 раз превышает количество зарегистрированных безработных. Между тем 112 организаций осуществляют процедуры высвобождения работников в связи с ликвидацией или сокращением численности и важно обеспечить соблюдение их прав.

Участники форума обсудили и проблему неформальной занятости, которая влечет за собой негативные последствия как для работника, так и для государства. Директор департамента труда и занятости населения Тюменской области Надежда Мазуркевич рассказала о проводимой работе по снижению неформальной занятости в Тюменской области, предусматривающей смещение акцента с применения санкций за совершенные правонарушения на их профилактику. По ее словам, в текущем году была выявлена неформальная занятость, легализована заработная плата 18 тыс. 830 граждан и предпринимателей.

Борис Олейник