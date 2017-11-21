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Профессор из Нью-Йорка расскажет тюменцам об исследовании фотографий

18:38 21 ноября 2017 | mobile | | print версия для печати
konstochvanligasaker.se

Профессор Сomputer Science Лев Манович из Городского университета Нью-Йорка (CUNY) выступит в ТюмГУ (ул. Ленина, 16) с лекцией "Как изучить и сравнить миллионы изображений?" 24 ноября, начало в 15 часов 15 минут, сообщили в управлении стратегических коммуникаций вуза.

Лекция пройдет в рамках проекта ЦифраSkills, направленного на повышение медиакомпетенций, компьютерной, интернет- и цифровой грамотности студентов, аспирантов, преподавателей и исследователей ТюмГУ.

Лев Манович – один из ведущих теоретиков цифровой культуры в мире, в разные годы был включен в список "25 людей, формирующих будущее дизайна" и в список "50 самых интересных людей, строящих будущее". 

Лаборатория изучения больших данных Льва Мановича собрала и проанализировала 15 миллионов фотографий, опубликованных с 2012 года в Instagram Нью-Йорка, Токио, Бангкока, Сан-Франциско и еще двенадцати  глобальных городов. Также исследователи сделали анализ 270 млн постов с геотегами, опубликованных в Twitter по всему миру за три года.

Таким образом они смогли увидеть биологические ритмы, по которым живут мегаполисы: кто чем занят в каждый отрезок времени, чем отличается жизнь жителя одного города от другого, во сколько просыпается и засыпает Манхэттен. Об этом и о том, что еще можно узнать о человеческой культуре, анализируя миллионы данных, расскажет Лев Манович участникам семинара в ТюмГУ.

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Теги: технологии , дизайн , лекция , ТюмГУ , образование , фотография

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