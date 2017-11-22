Вакансий в Тюменской области больше, чем безработных

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Уровень регистрируемой безработицы в регионе составляет 0,58%, а число вакансий более, чем в 8 раз превышает количество зарегистрированных безработных. Об этом сообщил заместитель прокурора Тюменской области Руфат Биктимеров на Пятом открытом форуме прокуратуры региона. Его тема: "Труд и занятость".

Между тем, по информации пресс-службы прокуратуры, 112 организаций осуществляют процедуры высвобождения работников в связи с ликвидацией или сокращением численности, и важно обеспечить соблюдение их прав.

Участники форума обсудили и неформальную занятость. Она влечет негативные последствия как для работника, так и для государства.

Директор департамента труда и занятости населения Тюменской области Надежда Мазуркевич рассказала о проводимой работе по снижению неформальной занятости в Тюменской области, предусматривающей смещение акцента с применения санкций за совершенные правонарушения на их профилактику. По ее словам, в текущем году была выявлена неформальная занятость, легализована заработная плата 18 тыс. 830 граждан и предпринимателей.

В целом в сфере занятости тюменские прокуроры за 10 месяцев 2017 года выявили 265 нарушений (за весь прошлый год 345). Для их устранения внесено 33 протеста, 96 представлений, объявлено 5 предостережений, в суды направлено 4 иска. По актам прокурорского реагирования к дисциплинарной ответственности привлечено 65 лиц, к административной – 69. По материалам прокуратуры возбуждено 1 уголовное дело.