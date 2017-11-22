up

22.11.2017 среда

EUR 69.8184

USD 59.4604

В Тюмени -1..1 С 3 м/с
ветер юго-восточный

﻿
Главная / Новости / Общество

Вакансий в Тюменской области больше, чем безработных

10:24 22 ноября 2017 | mobile | | print версия для печати
163gorod.ru

Уровень регистрируемой безработицы в регионе составляет 0,58%, а число вакансий более, чем в 8 раз превышает количество зарегистрированных безработных. Об этом сообщил заместитель прокурора Тюменской области Руфат Биктимеров на Пятом открытом форуме прокуратуры региона. Его тема: "Труд  и занятость".

Между тем, по информации пресс-службы прокуратуры, 112 организаций осуществляют процедуры высвобождения работников в связи с ликвидацией или сокращением численности, и важно обеспечить соблюдение их прав.

Участники форума обсудили и неформальную занятость. Она влечет негативные последствия как для работника, так и для государства.

Директор департамента труда и занятости населения Тюменской области Надежда Мазуркевич рассказала о проводимой работе по снижению неформальной занятости в Тюменской области, предусматривающей смещение акцента с применения санкций за совершенные правонарушения на их профилактику. По ее словам, в текущем году была выявлена неформальная занятость, легализована заработная плата 18 тыс. 830 граждан и предпринимателей.

В целом в сфере занятости тюменские прокуроры за 10 месяцев 2017 года выявили 265 нарушений (за весь прошлый год 345). Для их устранения внесено 33 протеста, 96 представлений, объявлено 5 предостережений, в суды направлено 4 иска. По актам прокурорского реагирования к дисциплинарной ответственности привлечено 65 лиц, к административной – 69. По материалам прокуратуры возбуждено 1 уголовное дело.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости

Теги: работа , трудоустройство , вакансии , прокуратура

Последние новости

10:46 "Рубин" расторг контракт с главным тренером
10:35 "Роснефть" ввела в эксплуатацию новый нефтегазодобывающий кластер в Западной Сибири Фото
10:24 Вакансий в Тюменской области больше, чем безработных
10:13 Новые камеры фиксации нарушений ПДД появились в Тюмени
10:02 Сельхозярмарки пройдут в Тюмени на пяти площадках
09:51 В "Жемчужине Сибири" пройдут антитеррористические учения
09:40 Гимнастки поспорят за путевку на чемпионат УФО в тюменском "Строймаше"
09:29 Тюменские старшеклассники пройдут квест "Край72"
09:18 Фортепианный концерт прозвучит в тюменской школе искусств
09:07 День открытых дверей состоится в поликлиниках Тюмени
Все новости

Архив новостей

Ноябрь, 2017
﻿

Губернатор

Корпорация МСП помогла тюменским предпринимателям привлечь около миллиарда рублей

Владимир Якушев обратится к депутатам регионального парламента

Губернатор поздравил работников и ветеранов налоговых органов Тюменской области с праздником

Политика

Тюменские депутаты контролируют вопросы электроснабжения Метелево

Уральский МКС партии "Единая Россия" будет включать в себя все регионы УФО

Крупнейшее нефтяное месторождение России получит новый импульс развития

Экономика

"Роснефть" ввела в эксплуатацию новый нефтегазодобывающий кластер в Западной Сибири

Сельхозярмарки пройдут в Тюмени на пяти площадках

Региональный малый бизнес активно сотрудничает с крупными корпорациями

Общество

Вакансий в Тюменской области больше, чем безработных

Новые камеры фиксации нарушений ПДД появились в Тюмени

В "Жемчужине Сибири" пройдут антитеррористические учения

Спорт

"Рубин" расторг контракт с главным тренером

Гимнастки поспорят за путевку на чемпионат УФО в тюменском "Строймаше"

Денис Мацуев сыграет в футбол с тюменскими журналистами

Происшествия

Задержаны налетчики, ограбившие торговый центр в Тюмени

Подросток из Тобольска отправлен судом в воспитательную колонию

В Армизонском районе трактористам не выплачивали зарплату
АРХИВ НОВОСТЕЙ:

© 2001-2017 Государственное информационное агентство Тюменской области

При использовании материалов ссылка обязательна.

Информационная лента выходит при финансовой поддержке правительства Тюменской области.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА Тюменская линия ИА № ТУ 72-01370 от 14.07.2016, свидетельство о регистрации СМИ Тюменская линия ЭЛ № ФС 77-67295 от 30.09.2016 выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО.

Информация о деятельности учреждения

16+