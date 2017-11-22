В "Жемчужине Сибири" пройдут антитеррористические учения

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Антитеррористические учения в тюменском областном центре зимних видов спорта "Жемчужина Сибири" пройдут в соответствии с планом, утвержденным Национальным антитеррористическим комитетом России, 22 ноября.

Как сообщили в пресс-службе регионального управления ФСБ России, в учениях по пресечению условного "теракта", организация которых возложена на оперативный штаб НАК России в Тюменской области, примут участие сотрудники территориальных управлений ФСБ, ФСО, МВД, федеральной службы войск национальной гвардии России, СК, ФСИН, МЧС, органов исполнительной власти и других ведомств.

Жителей региона просят с пониманием отнестись к возможным временным неудобствам, связанным с проведением учений.