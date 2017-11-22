В успенском интернате создадут эпилептологическую службу

Фото пресс-службы ФЦН

Создание эпилептологической службы на базе успенского психоневрологического интерната обсудили на заседании общественного совета по проекту "Жизнь в ясном сознании" 20 ноября.

Напомним, "Жизнь в ясном сознании" - это партийный проект "Единой России", направленный на оказание специализированной помощи детям, страдающим от эпилепсии, реализуемый по инициативе главного врача ФЦН Тюмени, депутата Тюменской областной думы, профессора Альберта Суфианова.

В рамках проекта было принято решение организовать оказание квалифицированной медицинской помощи на базе успенского дома-интерната, где она будет особенно востребованной. Это позволит оказывать помощь без транспортировки больных детей прямо на месте. Из 360 воспитанников здесь более 100 страдают эпилепсией и регулярно наблюдаются у врачей.

Председатель общественного совета по проекту, врач-невролог Алексей Кудряшов после представления участникам встречи отчетного доклада о промежуточных результатах реализации проекта, отметил, что сейчас прорабатывается самая трудоемкая и затратная по времени часть проекта – организационная, требующая множественных согласований, выстраивания межведомственного взаимодействия. Как только кабинет ЭЭГ в Успенке будет запущен, проект войдет в активную фазу и многие нюансы будут доработаны с учетом потребностей."Мы также планируем запустить школу эпилептологии, чтобы оказать поддержку, в первую очередь, семьям, которые впервые сталкиваются с таким заболеванием. Там мы объясним суть заболевания, физиологическое течение, расскажем, к кому обращаться, ответим на все вопросы. Впоследствии школа эпилептологии будет тиражироваться в учреждениях региона", - рассказал он.

"На сегодняшний день готова проектно-сметная документация, которая находится на согласовании в департаменте социального развития Тюменской области, ждем поступления финансирования из средств депутатского фонда, чтобы начать работы по организации кабинета электроэнцефалографии. На первый квартал 2018 года запланированы электромонтажные работы, приобретение оборудования. Запуск кабинета ожидается во втором квартале 2018 года. Также готовятся кабинеты врача и медсестры", - рассказала заместитель директора успенского детского психоневрологического дома-интерната Елена Макарова.

Начальник управления лицензирования, лекарственного обеспечения и информатизации департамента здравоохранения Тюменской области Алексей Немков подчеркнул, что ЭЭГ-мониторинг – востребованная процедура, которая в полноценном объеме сегодня не предоставляется ни в одном учреждении региона. В связи с этим, необходимо проработать вопрос о том, как ею сможет воспользоваться наибольшее количество нуждающихся пациентов.

"Для некоторых детей выполнить мониторинг принципиально необходимо, чтобы определить тактику лечения. Пока такой полноценной возможности нет. В областных больницах при госпитализации ЭЭГ- мониторинг длится максимум 2 часа – этого недостаточно, чтобы отследить, как протекают приступы. Эта помощь необходима, нужно продумать, как выстроить взаиморасчет при ее оказании. Проект имеет все шансы на развитие", - пояснил представитель департамента.

По словам главного врача ФЦН, инициатора проекта "Жизнь в ясном сознании" Альберта Суфианова, распространенность эпилепсии в Тюменской области среди детей составляет 3,8 случаев на тысячу человек, среди взрослых – 2,4 на тысячу. Среди детей, страдающих эпилепсией, подавляющее большинство – 88% те, кому не исполнилось 15 лет.

"Эпилепсия одно из самых распространенных хронических неврологических заболеваний человека. Около 1% россиян страдают эпилепсией. При этом доступность диагностики, лечения, профилактики очень ограничена, так как специализированных центров крайне мало. Проект призван обратить внимание общественности на проблему и сделать реальные шаги по ее разрешению", - сказал Альберт Суфианов.

Он также отметил, что с успенским психоневрологическим интернатом сотрудничество ФЦН ведется давно. За шесть лет прооперировано более 20 детей из этого специализированного учреждения. Поэтому Успенка стала пилотной площадкой для реализации проекта "Жизнь в ясном сознании", цель которого – повысить доступность квалифицированной медицинской помощи – диагностики, лечения, реабилитации и профилактики, для пациентов с эпилепсией и перенесенными заболеваниями нервной системы.

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