Психологи не востребованы у тюменских работодателей

legkopolezno.ru

Более 150 предложений работы для соискателей, имеющих психологическое образование, было размещено на сайте hh.ru в Тюменской области с начала 2017 года.

Чаще всего такие специалисты требуются в сферах: управление персоналом (менеджер по подбору персонала, тренинг-менеджер, HR-менеджер, корпоративный тренер, бизнес-тренер), образование (воспитатель детей дошкольного возраста, педагог-психолог, руководитель смены детского оздоровительного лагеря, воспитатель студенческого общежития) и административный персонал (помощник руководителя, офис-менеджер).

Работа непосредственно по специальности "Психология" предлагается всего лишь в 11% вакансиях, открываемых в основном в медицинских учреждениях. Профилем клиники определяются требования к кандидатам на должность: среднестатистический психолог должен иметь многолетний опыт консультирования, знать различные виды терапии и диагностики, уметь работать с горем, страхом, психосоматическими осложнениями, стрессовыми расстройствами, кризисными состояниями, снимать психо-эмоциональное напряжение, владеть техниками релаксации, увеличивать психологический ресурс у пациентов.

Работодатели ищут профессиональных психологов, заинтересованных в развитии, что включает постоянный анализ научной литературы и современных тенденций в прикладной психологии. Ко всему прочему от психолога требуется повышенная стрессоустойчивость, заботливое отношение к клиентам, доброжелательность и вежливость.

Несмотря на необходимость этой профессии в современном мире, в нашем регионе психологи не входят в число востребованных специалистов. Для сравнения: в целом по рынку труда Тюменской области на одно место претендует 6,9 соискателей, что считается повышенным уровнем конкуренции между соискателями. Конкуренция же между тюменскими психологами составляет 15 человек на одну открытую позицию, сообщает пресс-служба HeadHunter Урал.

Напомним, 22 ноября в России отмечается День психолога.