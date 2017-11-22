up

22.11.2017 среда

EUR 69.8184

USD 59.4604

В Тюмени -3..-5 С 3 м/с
ветер юго-восточный

﻿
Главная / Новости / Общество

Психологи не востребованы у тюменских работодателей

17:21 22 ноября 2017 | mobile | | print версия для печати
legkopolezno.ru

Более 150 предложений работы для соискателей, имеющих психологическое образование, было размещено на сайте hh.ru в Тюменской области с начала 2017 года.

Чаще всего такие специалисты требуются в сферах: управление персоналом (менеджер по подбору персонала, тренинг-менеджер, HR-менеджер, корпоративный тренер, бизнес-тренер), образование (воспитатель детей дошкольного возраста, педагог-психолог, руководитель смены детского оздоровительного лагеря, воспитатель студенческого общежития) и административный персонал (помощник руководителя, офис-менеджер).

Работа непосредственно по специальности "Психология" предлагается всего лишь в 11% вакансиях, открываемых в основном в медицинских учреждениях. Профилем клиники определяются требования к кандидатам на должность: среднестатистический психолог должен иметь многолетний опыт консультирования, знать различные виды терапии и диагностики, уметь работать с горем, страхом, психосоматическими осложнениями, стрессовыми расстройствами, кризисными состояниями, снимать психо-эмоциональное напряжение, владеть техниками релаксации, увеличивать психологический ресурс у пациентов.

Работодатели ищут профессиональных психологов, заинтересованных в развитии, что включает постоянный анализ научной литературы и современных тенденций в прикладной психологии. Ко всему прочему от психолога требуется повышенная стрессоустойчивость, заботливое отношение к клиентам, доброжелательность и вежливость.

Несмотря на необходимость этой профессии в современном мире, в нашем регионе психологи не входят в число востребованных специалистов. Для сравнения: в целом по рынку труда Тюменской области на одно место претендует 6,9 соискателей, что считается повышенным уровнем конкуренции между соискателями. Конкуренция же между тюменскими психологами составляет 15 человек на одну открытую позицию, сообщает пресс-служба HeadHunter Урал.

Напомним, 22 ноября в России отмечается День психолога.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости

Теги: работа , психологи , вакансии

Последние новости

19:37 Владимир Якушев протестировал Бизнес-навигатор
19:37 На фестивале молдавской культуры тюменцы узнают о вертутах и сырбе
19:06 Послания губернатора: Тюменская область остается регионом-первопроходцем Фото
18:31 Владимир Якушев поддержал инициативы тюменцев
18:16 Бюджет Тюмени на 2018 год депутаты городской думы назвали рекордным
18:05 Тюменцы стали реже регистрировать браки и чаще разводиться
17:54 23 ноября - события дня
17:43 Александр Лейс: на строительство тротуаров нужно выделять больше средств
17:32 Бывшего директора тюменской управляющей компании обвиняют в хищении
17:21 Психологи не востребованы у тюменских работодателей
Все новости

Архив новостей

Ноябрь, 2017
﻿

Губернатор

Владимир Якушев протестировал Бизнес-навигатор

Послания губернатора: Тюменская область остается регионом-первопроходцем

Владимир Якушев поддержал инициативы тюменцев

Политика

Бюджет Тюмени на 2018 год депутаты городской думы назвали рекордным

Александр Лейс: на строительство тротуаров нужно выделять больше средств

Игорь Климов возглавил "СИБУР Тобольск"

Экономика

В Тюменском районе обновили частные и муниципальные заборы

"Роснефть" ввела в эксплуатацию новый нефтегазодобывающий кластер в Западной Сибири

Сельхозярмарки пройдут в Тюмени на пяти площадках

Общество

На фестивале молдавской культуры тюменцы узнают о вертутах и сырбе

Тюменцы стали реже регистрировать браки и чаще разводиться

23 ноября - события дня

Спорт

Минспорта поддержит строительство "Немов-центра" в Тольятти

Тюменские клубы отправятся на чемпионат Европы по дзюдо

"Тюмень" завершит осеннюю часть первенства ФНЛ в Химках

Происшествия

Бывшего директора тюменской управляющей компании обвиняют в хищении

В Заводоуковске пьяный мужчина скрылся с места аварии

В Югре украли рельсы с железнодорожного тупика
АРХИВ НОВОСТЕЙ:

© 2001-2017 Государственное информационное агентство Тюменской области

При использовании материалов ссылка обязательна.

Информационная лента выходит при финансовой поддержке правительства Тюменской области.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА Тюменская линия ИА № ТУ 72-01370 от 14.07.2016, свидетельство о регистрации СМИ Тюменская линия ЭЛ № ФС 77-67295 от 30.09.2016 выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО.

Информация о деятельности учреждения

16+