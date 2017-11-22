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В Тюменском районе обновили частные и муниципальные заборы

16:48 22 ноября 2017 | mobile | | print версия для печати
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44 тыс. 789 погонных метров заборов запланировали обновить в Тюменском районе в 2017 году. На сегодняшний день выполнено 59% от плана - заменили и отремонтировали 26 тыс. 338 м частных и муниципальных ограждений.

Как сообщил на заседании в районной администрации начальник управления ЖКХ Артем Чертов, юридические лица свою часть работы завершили, а план даже перевыполнили на 11 %, установив 3 тыс. 651 м новых заборов.

Медленнее всего работают частники - из 37 тыс. 855 м ветхих ограждений заменено 20 тыс. 151 м (53 %).

Лучше всех с планом справились в Кулаково, Московском Боровском, Мальково и Каменке. 

Глава района Светлана Иванова попросила коллег не затягивать с выполнения поручения.

"Красивые ухоженные улицы и площади, дома и административные здания говорят о том, что здесь живут настоящие хозяева, рачительные и деловые люди", – отметила она. 

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Теги: благоустройство , Тюменский район

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