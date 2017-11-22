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Тюменцы стали реже регистрировать браки и чаще разводиться

18:05 22 ноября 2017 | mobile | | print версия для печати
Заседание комитета гордумы по городскому самоуправлению и соцполитике. Фото ИА "Тюменская линия".

Нормализовать напряженную обстановку с обеспеченностью малышей трех лет местами в детских садах поможет строительство новых дошкольных учреждений и софинансирование пребывания малышей в частных детсадах. Средства на эти цели будут заложены в бюджете будущего года.

Об этом, комментируя итоги заседания комиссии по соцполитике и городскому самоуправлению Тюменской городской думы, заявила ее председатель Ольга Павлова.

Она подчеркнула, что показатели по рождаемости в областном центре остаются стабильными, а прирост детского населения создают именно миграционные процессы. При этом приезжают в Тюмень чаще не иностранные граждане, а жители соседних северных округов.    

"У нас действительно создалась некоторая очередность в детские сады, причем за счет миграции населения. Думаю, общими усилиями мы этот вопрос решим, дети с трех лет будут все обеспечены детскими садами. Некоторая напряженность, которой не было, все-таки появилась. Вопрос не останется без внимания администрации, и мы должны быть спокойны в этом отношении", - заверила Ольга Павлова.

Отметим, на заседании комиссии народные избранники обсудили общую статистику работы комитета загс по Тюмени за 2016 год. По словам председателя комитета Ирины Казакевич, в 2016 году в Тюмени было составлено 34 тыс. 99 актов гражданского состояния, что на 393 меньше, чем  в 2015 году.

По сравнению с 2015 годом в 2016 году на 68 увеличилось число рожденных детей. Мальчиков родилось 7 тыс. 661, а девочек – 7 тыс. 193. Причем по сравнению с предыдущим годом мальчиков родилось на 176 больше.

Снизились показатели смертности среди жителей Тюмени – в 2016 году зарегистрировано 6 тыс. 677 таких актов, что на 85 меньше по сравнению с 2015 годом. Рождаемость в 2016 году превысила смертность больше, чем в два раза, что говорит о благоприятной демографической ситуации.

"Мы хорошо идем по рождаемости, несмотря на то, что сейчас начинают рожать те, кто родился в 90-е годы, а тогда показатель этот был минимальным. Снижается смертность населения в целом и смертность среди детей первой недели жизни. В четыре раза снизилось количество родов на дому, то есть вне медицинского учреждения. Все это говорит и об образованности нашего населения, и об организации качественной медицинской помощи беременным женщинам, матерям и новорожденным детям. В этом отношении статистика радует", - подчеркнула Ольга Павлова.

В то же время депутаты обеспокоены данными по количеству зарегистрированных браков и разводов. Как отметила Ирина Казакевич, в 2016 году число зарегистрированных браков уменьшилось на 500, а количество разводов, напротив, увеличилось на 91.

"Снижение числа зарегистрированных браков мы связываем и с тем, что 2016 год был високосным. Однако суеверные взгляды граждан незначительно сказались на динамике регистрации заключения брака в городе", - отметила Ирина Казакевич.

Она добавила, что в городе проводится ряд мероприятий, направленных на укрепление института семьи. Это встречи, работа клубов молодых семей и другие. Ольга Павлова в свою очередь выразила надежду, что 2017 год позволит компенсировать падение.

Депутат Екатерина Вешкурцева отметила положительную статистику по снижению количества детей, рожденных у одиноких матерей вне брака. "Это свидетельствует о том, что в городе действительно проводится большая образовательная работа по укреплению института семьи", - отметила она.

На 38 увеличилось и число актов об установлении отцовства. Однако число семей, желающих усыновить или удочерить ребенка, уменьшилось на 20. В 2016 году усыновили 49 мальчиков и удочерили 47 девочек.

Среди актов записи гражданского состояния в 2016 году зарегистрировалась и перемена имени. Сменить фамилию, имя или отчество пожелали 555 горожан, 14 из них – несовершеннолетние.

Добавим, отчет о работе комитета загс по Тюмени будет также заслушан на очередном заседании городской думы 30 ноября.   

Любовь Голышева

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Теги: Ольга Павлова , ЗАГС , Екатерина Вешкурцева , гордума , демография , рождаемость , смертность

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