"Тюменская купель-2017" примет моржей из разных городов России

Фото: группа "Федерация зимнего плавания ТО" vk.com

ХХVIII междугородние соревнования "Тюменская купель-2017" состоятся на пруду Студенческом (ул. Мельникайте) 26 ноября.

В 10 часов состоится торжественное открытие, в 10 часов 30 минут начнутся соревнования моржей. Заявки уже подали спортсмены из Заводоуковска, Урая, удмуртского города Можги. В списках участники от 16 до 70 лет.

Как сообщает городской департамент по спорту, в программу состязаний включены эстафеты по плаванию в проруби, кросс по пересеченной местности в "моржовой форме" - 2 км (мужчины) и 1 км (женщины и младшая возрастная группа), а также подтягивание на перекладине мужчинам, и женщинам - сгибание и разгибание рук в упоре лежа.