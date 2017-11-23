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Видеосюжеты на конкурс поздравлений для мам присылают тюменцы

17:10 23 ноября 2017 | mobile | | print версия для печати
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Конкурс видеопоздравлений к Дню мамы в Тюмени продолжается до 24 ноября.

Победителей пригласят за подарками на торжественную церемонию вручения в кофейню "Максим" на ул. Мельникайте 27 ноября к 10 часам. 

Жюри выберет три лучших видеопоздравления. В конкурс включились многие тюменцы - от малышей до взрослых дочерей и сыновей. Среди участников есть трехлетний ребеночек и солдат-срочник.

Подробности здесь

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Теги: праздник , День матери , поздравление

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