Видеосюжеты на конкурс поздравлений для мам присылают тюменцы

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Конкурс видеопоздравлений к Дню мамы в Тюмени продолжается до 24 ноября.

Победителей пригласят за подарками на торжественную церемонию вручения в кофейню "Максим" на ул. Мельникайте 27 ноября к 10 часам.

Жюри выберет три лучших видеопоздравления. В конкурс включились многие тюменцы - от малышей до взрослых дочерей и сыновей. Среди участников есть трехлетний ребеночек и солдат-срочник.

Подробности здесь.