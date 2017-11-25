Тюмень стала частью международного вязального марафона

Фото ИА "Тюменская линия"

Перформанс "Вязание на спицах и крючком множества Мандельброта. 2011 – по настоящее время" от творческого объединения "Куда бегут собаки" могут увидеть посетители тюменского музейного комплекса им. И. Я. Словцова в рамках выставки "Работа никогда не завершается".

Перформанс, который длится в течение всей выставки, был начат в Латвии, продолжен в Екатеринбурге, Москве, Лондоне, Томске, Перми и теперь продолжается в Тюмени. Как отмечают авторы, вязание - это не только хобби, но и превращение двухмерной схемы в объемную вещь.

"Вязание, как и любое рукоделие, всегда соотносится со временем. Но это еще и превращение двухкамерной схемы в объемную вещь, то есть заполнение пространства. В этом перфомансе схема сгенерирована по параметрам, составляющим множество Мондельброта - первый в истории фрактал. Ряд за рядом, цикл за циклом, вязальщица плетет "ткань бытия". Это идеальная гармония, где порядок задан математикой, а форма появляется буквально из пустоты", - отметила член творческого объединения Ольга Иноземцева.

Объединение "Куда бегут собаки" работает в направлении science art и создает мультимедийные инсталляции, Перфоманс и кинетические скульптуры.

Помимо перфоманса, на в тюменском музее представлены также работы известных художников из Италии, Азербайджана, Великобритании и России. Выставка работает до 21 января 2018 года. Билеты можно приобрести в кассах музея.

Любовь Голышева