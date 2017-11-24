Важно вооружить детей знаниями, которые им понадобятся в будущем, считает Наталья Фомичева

Важно вооружить детей знаниями, которые им понадобятся в будущем. Фото ИА "Тюменская линия"

Векторы развития Тюменской области, которые обозначил Владимир Якушев в послании, принципиально важны при взгляде в будущее, считает директор физико-математической школы Тюменской области Наталья Фомичева.

По ее словам, принципиально важно понимать те векторы развития, которые обозначил глава тюменского региона – это взгляд в будущее, который помогает сформировать и образовательную сферу.

"За нами дети – это не просто будущее региона. Очень важно сегодня вооружить детей теми знаниями, умениями и навыками, которые интересны области в дальнейшем. Для меня очень важно, что это прозвучало в послании губернатора", - отметила Наталья Фомичева.

Как педагог она отметила, что Владимир Якушев сделал глубокий экскурс в историю: "Все правильно, нужно учиться у своих предков самому главному – вести дела", - считает она.