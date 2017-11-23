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Тюменская филармония укрепляет сотрудничество с Денисом Мацуевым

20:53 23 ноября 2017 | mobile | | print версия для печати
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Директор Тюменской филармонии Андрей Чувашов в преддверии музыкального фестиваля Дениса Мацуева рассказал о подробностях и планах этого грандиозного культурного события.

Когда тюменцы услышат Дениса Мацуева?

Фестиваль Дениса Мацуева проходит во многих городах России, предоставляя слушателям уникальную возможность познакомиться с выдающимися музыкантами и коллективами. В Тюмени фестиваль проводится с 2012 года. В этом году пройдет с 16 по 18 декабря. Для нашего города это особый, масштабный творческий проект.

Расскажите об истории фестиваля

Содружество между Тюменской филармонией и Денисом Мацуевым имеет давнюю историю. В 2011 году выдающийся музыкант впервые провел в Тюмени свой фестиваль "Крещендо". В дальнейшем, организуя в нашем городе собственные выступления и выступления именитых коллег, предложил свою помощь в выборе рояля для Большого концертного зала Тюменской филармонии. Он специально съездил в Гамбург на знаменитую фабрику "Стейнвей" и выбрал из предложенных тот рояль, который сегодня звучит в зале им. Ю. Гуляева, восхищая слушателей своим благородным тембром.

С тех пор этот замечательный музыкальный праздник - фестиваль Дениса Мацуева - проводится регулярно, но программа каждого года имеет свои особенности, принося новые творческие сюрпризы для наших слушателей.

Чем отличается этот фестиваль от предыдущих, в чем его особенность?

Отличительная черта первого концерта фестиваля 2017 года состоит в том, что в нем принимают участие победители открытого всероссийского конкурса юных талантов "Синяя птица": Елисей Мысин (фортепиано), Катя Филимонова (ударные), Софья Тюрина (саксофон). Это те талантливые дети, которые в будущем составят славу отечественного музыкального исполнительства. В концерте принимает участие Тюменский филармонический оркестр и его художественный руководитель и главный дирижер заслуженный деятель искусств России Евгений Шестаков.

Расскажите о проекте "Новые имена"

Традиционно в рамках фестиваля выступят стипендиаты фонда "Новые имена" - одаренные дети из Тюмени, которые смогут проявить себя, как однажды смог это сделать сам Денис Мацуев.

Чем нас еще порадует фестиваль в этом году?

Украшением фестиваля станет, безусловно, концерт, который пройдет 17 декабря. В его программе – выступление блистательных музыкантов всемирно известного оркестра "Виртуозы Москвы" и солистов - Дениса Мацуева, Александры Конуновой, Юлии Дейнеки. В программе прозвучат сочинения Моцарта.

По сложившейся традиции, заключительным аккордом фестивальной программы станет джазовый концерт, который пройдет 18 декабря вечером. А днем нас ждет традиционный футбольный матч. В этом году на поле сразится команда из представителей Тюменских СМИ и команда Тюменского филармонического оркестра под руководством Дениса Мацуева.

Чтобы Вы пожелали тюменскому зрителю?

Я искренне рад, что союз Тюменской филармонии и Дениса Мацуева с каждым годом становится все более крепким, а творческое содружество разнообразным и плодотворным. В программе фестиваля 2017- уникальные концерты, и мы приглашаем в концертный зал всех жителей и гостей города! Желаю всем получить истинное удовольствие от концертов этого замечательного музыканта.

Государственное автономное учреждение культуры Тюменской области "Тюменское концертно-театральное объединение" создано 7 апреля 2014 года. В структуре ТКТО объединились пять государственных учреждений культуры: Тюменская филармония, Тюменский театр кукол, Большой Тюменский драматический театр, Тобольский драматический театр имени П.П. Ершова, Дворец культуры "Нефтяник" имени В.И. Муравленко. Генеральный директор объединения – Юлия Шакурская.

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Теги: фестиваль , музыка , Тюменская филармония , Денис Мацуев , культура

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