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Виктор Рейн назвал послание губернатора программой на ближайшие три года

12:36 24 ноября 2017 | mobile | | print версия для печати
admtyumen.ru
Продолжение: Галина Резяпова: северным округам стоит присоединиться к решению обозначенных в послании задач

Традиционно сильным назвал ежегодное послание губернатора Владимира Якушева депутат Тюменской областной думы Виктор Рейн.

"Я постоянно анализирую предыдущие послания и отмечаю, что те направления, которые ранее были выбраны, оцениваются в будущем. Достижения региона очень убедительно прозвучали. В отрасли АПК мы вышли на совершенно новый уровень, наш агропром становится конкурентоспособным", - отметил Виктор Рейн.

Он добавил, что достигнутые результаты убедительно доказывают правильность выбранного вектора и основных приоритетов социально-экономической политики.

Важной доминантой послания, по словам Виктора Рейна, стала кадровая составляющая. И в этом отношении в регионе ведется реальная работа – социальные лифты,  работа с талантливой молодежью, поддержка ее научного потенциала. На новый качественный уровень поднялась и высшая школа, и средние профессиональные учебные заведения. В регионе эффективно решается актуальная задача подготовки высококвалифицированных кадров.

"Губернатор сделал акцент и на вызовы. Считаю, что по инвестиционной привлекательности мы должны быть в группе лидеров и это у нас должно получиться. Важно усилить работу на уровне муниципалитетов. Не все сегодня, говоря простым языком, пашут на результат, хотя выработаны критерии оценки деятельности, уровня ответственности и вопросы стимулирования. Необходимо межведомственное взаимодействие, правильная кадровая политика и учет человеческого фактора", - подчеркнул Виктор Рейн.

Отметил народный избранник и человеческую составляющую послания. Аналогия с историей Сибири, сибирским тюменским характером позволит с учетом новых вызовов выйти на новый качественный уровень.

"Мне нравится фраза "не кори темноту, а каждый день зажигай свечу". И Владимир Якушев сделал акцент на этот человеческий фактор. Послание губернатора – это программа на ближайшие три года", - подытожил Виктор Рейн.   

Любовь Голышева

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Теги: Виктор Рейн , Владимир Якушев , послание
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