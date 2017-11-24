Решать экологические проблемы надо, начиная с воспитания подрастающего поколения

minleshoz.pnzreg.ru

Проблему экологии, как справедливо отметил в своем послании губернатор, не надо сводить только к проблемам мусорных свалок. Такими мыслями поделилась с журналистами член Общественной палаты Тюменской области, председатель детского движения "ЧИР" Светлана Максимова.

"Так как мы занимаемся в основном экологическим воспитанием, то для меня было важно, что губернатор обратил внимание на то, что у нас идет Год экологии, - пояснила она. - Хотя у нас проблема экологии чаще всего сводится к мусорным свалкам, эту проблему решать надо, начиная с воспитания подрастающего поколения. Поэтому воспитательная функция должна возрождаться. Воспитывать надо не только детей, но и взрослых".

Губернатор в своем послании отметил, что экологическая ситуация в области – один из важнейших и труднейших вызовов.

"Безусловно, делается много полезного. "Зеленая весна-2017", "Всероссийский день посадки леса", "Эколята", "Молодые защитники природы", "День особо охраняемых природных территорий Тюменской области" – это все замечательно, - подчеркнул Владимир Якушев, - Но и здесь нам нужна "новая индустриализация".

Она, по оценке губернатора, уже идет. В следующем году заработает сразу несколько мусороперерабатывающих заводов, которые будут построены на условиях концессии и с частными инвестициями.

"Но никакими заводами положение не исправить, если не изменится само наше человеческое, обыденное отношение к этой проблеме, - считает он, - Сто семьдесят три несанкционированные свалки по всей области, не считая бесчисленных подзаборных помоек, – это кто наделал, пришельцы? Это мы наделали. Как известно, даже птицы не гадят в собственном гнезде. А мы что же? Стыдно. Но за такие вещи надо, конечно, карать. Это вопрос культуры, вопрос воспитания общества, вопрос коллективной и личной ответственности".

Борис Олейник