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Николай Бабин предложил заложить в бюджет транспортные затраты на доставку тюменских продуктов на север

19:31 23 ноября 2017 | mobile | | print версия для печати
фото duma72.ru

В умение оптимальным образом организовать доставку товаров и услуг от производителя к потребителю, на которой настаивает в своем послании губернатор Владимир Якушев, депутат Тюменской областной думы Николай Бабин, видит решение проблемы доставки тюменских продуктов на тюменский север – в Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные округа.

"Надо заложить в бюджет транспортные затраты, - уверен депутат областной думы от Ямала Николай Бабин. - Тогда и продукция будет дешевле, и производители будут ездить в округа почаще, не дожидаясь ярмарок. Это одна из таких неотложных задач, которые надо решать".

В регионе, по словам Владимира Якушева, в полный рост встала проблема продвижения и сбыта региональной продукции: "Мы многое уже умеем производить, многому учимся – и обязательно научимся. Но продаем мы пока гораздо хуже, чем производим. Тут все наши усилия по развитию областного производства, и промышленного, и сельскохозяйственного, как будто упираются в "бутылочное горлышко". Причем сформировано оно не объективными обстоятельствами, а всего лишь дефицитом необходимых компетенций. Такой дефицит преодолим – и должен быть преодолен. Есть прекрасный, полностью оправдавший себя проект "Покупаем тюменское!". Иногда хочется учредить еще один – "Продаем тюменское!". Построенный как система практических тренингов и современных маркетинговых решений. Тому, кто это сделает, поддержка областного правительства гарантирована".

Борис Олейник

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Теги: облдума , Владимир Якушев , послание , Николай Бабин
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